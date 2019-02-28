Из Бреста в Будапешт хотят запустить поезд «Стефан Баторий» 2 28.02.2019, 11:19

Стефан Баторий

Поезд появится сразу после утверждения графика движения на 2019-2020 годы.

С середины декабря 2019 года запустят прямой поезд из Бреста до Будапешта, пишет «Звязда». Об этом стало известно в ходе недавних переговоров между руководством Белорусской железной дороги и дирекцией компании PKP (Польские железные дороги).

Поезд появится сразу после утверждения графика движения на 2019-2020 годы. Говорят, его назовут «Стефан Баторий», и он будет включать несколько беспересадочных вагонов до Вены и Праги.

Отметим, что ко II Европейским играм появится временный поезд из Бреста до Варшавы. Это делаются с целью облегчить путь болельщикам из Западной и Центральной Европы до Минска: так они смогут доехать на железнодорожном транспорте. А с середины декабря по планам он будет ездить по этому маршруту на постоянной основе. Это значит, что к концу текущего года прямые поезда между Брестом и Варшавой будут курсировать два раза в день.