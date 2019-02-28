Пять видов мяса: полезные свойства, о которых вы обязаны знать 28.02.2019, 11:25

Мясо - ценный источник белка, витаминов и минералов.

В преддверии сезона барбекю разбираемся в полезных свойствах говядины, телятины, свинины, мяса птицы и крольчатины, а также в том, где приобрести продукты отборного качества, пишет healthinfo.ua. Если вы хотите купить мясо, отдавайте предпочтение надежным мясным лавкам.

Важные детали

Каждый вид мяса полезен по-своему.

Говядина. Кладезь белка, отвечающего за строительные процессы в организме и обмен веществ. Важный источник креатина, который поставляет энергию мышечным волокнам и обеспечивает выносливость. Говядина содержит такие витамины, как В12 (полезен в борьбе со стрессами и инфекциями, способствует улучшению памяти), А (стимулирует синтез коллагена, благотворно влияет на зрение), РР (участвует в окислительно-восстановительных процессах) и С (мощный антиоксидант). Говядина — ценный источник железа и цинка. Последний, помимо всего прочего, необходим для нормальной работы половых желез и гипофиза головного мозга. Интересно, что говядина зернового откорма содержит больше мононенасыщенных жирных кислот, в том числе олеиновую, а говядина травяного откорма — полиненасыщенных, преимущественно Омега-3.

Телятина. Во время приготовления не теряет питательную ценность. Содержит полноценные белки (18 %), витамины А, C, Е, группы В, а также такие микро- и макроэлементы, как калий, фосфор, магний, цинк, селен, медь и др. Телятина — ценный источник железа, который входит в состав гемоглобина, а также ферментов, необходимых для обменных процессов.

Мясо кролика. Диетическое мясо, рекомендуется младенцам в качестве первого мясного прикорма. Усваивается на 90%. По сравнению с другими видами мяса содержит больше всего белка (23%) и ненасыщенных жирных кислот (свыше 60%). В крольчатине присутствуют все незаменимые аминокислоты.

Свинина. Отличается высокой питательной ценностью. Это кладезь витаминов группы В (B1, В2, В3, 6б и B12), которые укрепляют иммунитет, нормализуют работу нервной и сердечно-сосудистой систем. Как показывают исследования, по усвояемости свинина уступает только баранине.

Мясо домашней птицы. Содержание белков достигает 20–21%. Индюшатина — ценный источник триптофана — незаменимой аминокислоты, ответственной за синтез мелатонина (гормона сна, регулирующего биологические ритмы). Кроме того, триптофан регулирует уровень серотонина (гормона счастья) в крови. В мясе индейки мало холестерина, зато много витаминов А и B3, а также минералов — селена, фосфора, калия и, что выгодно отличает его от телятины и говядины, натрия. Курятина богата линолевой кислотой, стимулирующей иммунитет. Содержит глютамин (активно участвует в процессах роста мышечной ткани) и ниацин (отвечает за стабильность нервной деятельности).