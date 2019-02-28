Громче голос! Григорий Явлинский, «Новая газета»

28.02.2019, 11:33

Григорий Явлинский

Фото: RFE/RL

Участвовать в политике нужно здесь и сейчас.

Что будет?

Проблемы в России нарастают как снежный ком. У путинской системы неизменные подходы к экономике, к внешней политике, по отношению к внутренним субъектам — региональным и профессиональным элитам. Жизнь меняется, угрозы меняются, а политика — нет.

Механизм отбора и мотивирования кадров ведет к изоляции власти от большого массива информации, критически важной для обеспечения ее дееспособности. Система не только не реагирует на изменение внешних и внутренних обстоятельств, она даже не улавливает эти изменения. Она не замечает, как созревают новые угрозы, а старые перестают быть опасными и отходят на второй план. Это касается внутренней и внешней безопасности, управления массовой активностью, а также экономики и изменений в общественном сознании. Во всех этих областях актуализируются абсолютно новые угрозы стабильности. Однако и власть, и те, кто ее информирует, эти угрозы не замечают или, во всяком случае, никак на них не реагируют.

Путинская система давно исчерпала свои возможности, она не способна реформировать себя. Политический курс Путина абсолютно блокирует возможность модернизации экономики, которая необходима для существенного повышения качества жизни людей. Это не говоря уже о санкциях, которые наносят гражданам России прямой и все более ощутимый ущерб. Недавнее послание Федеральному собранию — очевидное свидетельство того, что путинским властям нечего сказать стране. Политический курс останется неизменным: как и раньше, он будет строиться вокруг группы олигархов, неадекватных внешнеполитических амбиций и гонки вооружений. Все больше людей это понимают. Путин и его окружение тоже понимают, что люди все понимают.

Поэтому в окружении президента торопятся заявить о вечности путинской системы, для сохранения которой главное — ничего не трогать. Прямо как Константин Победоносцев в 1896 году! Правда, сразу вслед за этим произошли две революции и государственный переворот…

Очевидно, что масштабный внутриполитический кризис неизбежен. Тема так называемого «транзита» власти становится все популярней. Анализируют возможных преемников, гадают об изменениях в Конституции, о Госсовете и новых сроках старого президента. Тем временем рейтинг Путина продолжает падать. И многие ждут транзита с нетерпением, в надежде, что предстоящие перемены как бы сами собой вызовут позитивные сдвиги в стране. Это не так. Говоря о переломе и транзите, надо представлять, в какую сторону качнутся настроения и куда предстоит переход.

В России сегодня нет сильных реально оппозиционных политических партий, нет профсоюзов, нет уважаемой (не чиновничьей!) элиты, нет моральных авторитетов.

Протестные волны по различным поводам поднимаются то тут, то там, но в политическое действие они не конвертируются. Даже повышение пенсионного возраста, которое большинство граждан восприняло (и правильно!) как ограбление, не стало поводом к массовому политическому действию. Думские «левые оппозиционеры» слили и сам протест, и референдум.

Массовое недовольство, снижение уровня жизни, отсутствие нормальной общественной дискуссии, милитаризация общества — это почва, которой уже пользуются для укрепления своего влияния те, у кого есть финансовый, властный и силовой ресурс, то есть представители все той же системы.

И прежде всего это милитаристы и протофашисты, поскольку именно у этих группировок в нынешней системе Путина есть явные идеологические и организационные опоры.

Постоянная в огромных количествах пропаганда ненависти к «внутренним и внешним врагам» дает свои результаты: растет уровень агрессии и насилия в быту, а в политике это целенаправленно поощряется и культивируется. Силовое давление с обысками в отношении псковского «Яблока» открыто сочетается с бандитскими угрозами расправы. Качественно новое явление, о котором за прошедший год стало многое известно (притом что еще больше остается скрытым), — это частные военные компании. Сейчас они задействованы за пределами России, но при желании легко могут быть использованы и внутри страны.

Поскольку выборы дискредитированы, нет и легитимного механизма перехода власти. Кого-то Путин назовет преемником. Фигура эта будет, скорее всего, зависимая и слабая. Сам Путин попытается сохранить реальную власть за собой, но если в результате перелома в обществе его личные позиции ослабнут, то транзит примет форму схватки между силовыми группировками, слившимися с оргпреступностью.

Кто бы ни победил в такой схватке, система останется прежней — мафиозного, в значительной мере криминального государства.

Перспективы нормального развития России отодвинутся на неопределенное время.

Конечно, перемены рано или поздно произойдут. Но обстоятельства в России сегодня таковы, что если ничего не предпринимать, то впереди нас ждет, мягко говоря, не веселый сценарий — от плохого к худшему.

Что делать?

Начну с нескольких важных соображений, опираясь на которые можно рассчитывать на изменение вектора развития страны.

Сегодня главный вопрос, определяющий будущее, — способность граждан действовать политически, наша собственная способность заниматься политикой.

Желание и умение заниматься политикой — чрезвычайная общественная ценность. Политика как солидарное человеческое действие во имя определенных целей является одной из самых особых и важных способностей человека.

Уничтожение политики как человеческого творчества — главная цель всякого тоталитарного режима. Кризис политики начинается тогда, когда прямо или косвенно закрывается доступ к ней людям. При этом одним из способов заставить людей отказаться от политики и таким образом сохранить свою мафиозную власть в неприкосновенности является целенаправленное формирование негативного отношения к политике, осуждение политики как чего-то грязного, заведомо коррумпированного и аморального.

Способность действовать политически — это прежде всего возможности. В опыте совместной деятельности каждый может показать свою уникальность, раскрыть свой личный потенциал. Появление отдельных личностей — это важное достоинство настоящей политики.

В современном российском обществе люди, как правило, изолированы друг от друга. Поскольку доминирующая логика нашего времени — экономическая, именно она предопределяет отношения между людьми как конкуренцию. Личностная, персональная изоляция является предпосылкой для перехода к популизму и, в конце концов, даже к тоталитаризму. Людям в изоляции не хватает опыта совместных действий. Им не хватает опыта, чтобы, действуя сообща, создать нечто большее, чем просто реализовывать индивидуальные способности.

Действуя сообща, можно сформировать огромную силу, созидающую народное государство.

Такая сила не разрушает, а, наоборот, делает возможным не только достижение политических целей, но и реализацию индивидуальности, выявление специфики индивидуального характера.

Авторитаризм Путина — это прежде всего форма правления, которая стремится лишить человека достоинства и уважения, уничтожить индивидуальность посредством страха и подавления. Истинная солидарная политика, истинное мужество, истинная сила — в совместной борьбе за будущее. Это единственный путь к защите реальных интересов народа и страны. При этом такая борьба не уничтожает личность, а скорее выдвигает на передний план личностный потенциал. Но особенность путинской эпохи, как и ранее советско-сталинской, заключается прежде всего в отсутствии пространства для проявления мужества, силы и гражданской ответственности, то есть в отсутствии политики.

Это проявляется в нескольких широко распространенных заблуждениях: например, в том, что нет и не будет альтернативы путинской системе, или в том, что главной задачей политики является нажива участвующих в ней. Результатом исчезновения политики является также волна популизма, который чрезвычайно привлекателен для отдельных лиц, отчаянно нуждающихся в признании. Таким образом, наступающий кризис — это не просто политический кризис: люди потеряли доступ к политике. И это надо исправлять.

Как делать?

Приближающийся внутриполитический кризис — это существенная неустойчивость системы. Если в период кризиса в обществе будет даже относительно небольшая организованная группа с ясной политической целью, то как раз неустойчивость системы позволит очень многого добиться и приблизиться к реализации цели.

Это тот редкий момент, когда что-то можно сделать. Такова особенность кризисного периода, исторических примеров немало.

Необходимо сознательно организованное, мирное, но массовое политическое действие с четким представлением о том будущем, которого мы хотим для себя и страны. Собственно, действие, которое необходимо как первый шаг, это акт присоединения к партии «Яблоко» — чтобы стать частью организованной политической структуры с четким пониманием того, как строить страну и с какой политической системой. Само по себе официальное вступление в политическую партию, которая категорически выступает против войны и за свободную демократическую Россию, является уже политическим действием.

Недостаточно «жить не по лжи» и непосредственно не участвовать в преступных действиях нынешней власти. Каждый из нас несет ответственность за свою страну и за действия режима, даже если власть узурпирована криминальной диктатурой. Каждый гражданин России в ответе за то, что прямо или косвенно творит Кремль на Украине, за убийства людей и за разорение жизни в Донбассе, за аннексию Крымского полуострова и за превращение его жителей в граждан вне международного права, за жертвы испытания российского оружия в Сирии и за россиян, погибших на этой чужой ближневосточной войне.

Гражданская обязанность каждого — сделать все возможное, чтобы прекратить преступную политику. Диктатура — не оправдание бездействию в ожидании лучших времен.

Однако без массового присоединения всероссийского антивоенного движения не поднять. Уверен, что ненавидящих насилие, войны, мракобесие и вранье миллионы. Но только объединившись вместе, мы сможем влиять на происходящее. И чем нас будет больше, тем будет громче наш голос, тем существеннее будет влияние.

Не надо бояться партийной принадлежности. Без этого политики не бывает. Опыта семи последних лет достаточно, чтобы сделать вывод о неэффективности «неполитического протеста», шаткости непартийных объединений граждан по интересам.

Гарантией позитивного развития может стать только личное участие. Результат будут определять те, кто участвует. И сейчас, накануне перелома, самое подходящее время для вхождения в политику.

Партия «Яблоко» — это реально существующая политическая структура, которой уже четверть века.

На протяжении этих 25 лет мы никогда не обманывали вас, не воровали, не гнались за сиюминутной популярностью, не разменивали наши принципы на должности.

Мы всегда выступали за то, чтобы строить свободное и справедливое общество, где мнение и достоинство каждого человека будут уважаться, где все равны перед законом, где люди имеют доступ к первоклассной медицине, современному образованию и чистой окружающей среде. Мы боролись с грубыми ошибками экономических реформ 1990-х, выступали против войны в Чечне, преследований политических оппонентов, разгона независимых СМИ, всепроникающей коррупции, фальшивых выборов и узурпации власти. Все это чрезвычайно важно для честного, открытого разговора со страной. А без такого разговора ничего не получится.

Политическая партия, объединяющая сотни тысяч людей с общей целью построения свободной современной России, а также с принципами честности, справедливости и уважения к человеку может сыграть существенную положительную роль в период внутреннего политического кризиса, запрограммированного путинским режимом. Такая партия станет влиятельным фактором политики, ее голос будет услышан, с ней будут считаться.

И если вчера под каток системы попали ваши соседи, то завтра обязательно придет ваш черед. Так работает мафиозное государство и его репрессивный механизм. Практически единственный шанс выстоять и победить систему — это организованное политическое сопротивление, которое начинается с массового объединения в рядах оппозиционной партии.

Каждый из вас сам решает, в какой степени участвовать в политике. Но если сейчас ничего не предпринять, то власть в стране уйдет в руки абсолютно случайных людей.

Борьба за будущее уже началась.

Участвуйте.

Громче голос!

Григорий Явлинский, «Новая газета»