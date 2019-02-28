Трамп рассказал, почему саммит во Вьетнаме прервался досрочно 28.02.2019, 11:46

Дональд Трамп

Фото: Kyodo/Getty Images

CША не готовы идти на полную отмену санкций против Пхеньяна.

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын настаивал на полной отмене санкций, но американские власти не готовы пойти на это, пишет «Медуза».

«В основном они хотели, чтобы санкции были полностью сняты, а мы не хотели этого делать», — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам саммита с лидером КНДР в Ханое. При этом он отметил, что хотел бы отменить санкции против Северной Кореи, поскольку верит в потенциал КНДР.

Саммит лидеров США и КНДР завершился досрочно. Стороны не достигли никаких соглашений, сообщили в Белом доме. Трамп заявил, что мог подписать соглашение с КНДР, но, по его словам, «лучше сделать это правильно, чем быстро». Президент США добавил, что тон переговоров с Ким Чен Ыном был дружественным.

Во время переговоров Трамп и Ким Чен Ын обсуждали отказ КНДР от ядерного оружия. По словам президента США, лидер Северной Кореи готов отказаться от ядерного научно-исследовательского центра в Йонбене, крупнейшего ядерного объекта в стране, в обмен на полную отмену санкций. При этом госсекретарь США Майк Помпео отметил, что у КНДР останутся другие ядерные объекты, в том числе как минимум один завод по обогащению урана.