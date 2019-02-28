«VIN не родной»: как белорусам продают «чудо-автомобили» на российском учете 28.02.2019, 11:57

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Журналисты провели эксперимент.

Несмотря на то что из статей ABW.BY о продаже автомобилей на российском учете можно составить несколько томов, подобных объявлений меньше не становится. И если раньше продавцы преподносили информацию о невозможности снять машину с учета с небольшой опаской, то сейчас, по их мнению, это является самым ценным, что есть в автомобиле.

Попасть на удочку таких дельцов будет легче, если представиться человеком, который не сталкивался с покупкой машины с российской регистрацией. Поэтому, выбрав самые интересные объявления в базе сайта, наш журналист принялся звонить по указанным телефонам, чтобы найти себе подходящий вариант.

О том, что из этого вышло и на какой ужас можно наткнуться при выборе машины из России, читайте в этом материале.

SEAT Leon (2008)

В глаза сразу бросается ценник - 3000 долларов. Машина, судя по фотографиям, попадала в ДТП. Об этом, кстати, написано и в самом объявлении.

"Авто на РФ учете, так и продаю, без переоформления!"

Звоню, чтобы узнать побольше информации о машине:

- По состоянию как? Нужно чем-то срочно заниматься?

- Ну, последнее время там в подвеске что-то начало постукивать. По двигателю и коробке вопросов нет, за машиной я следил, масло заливал только дорогое.

- Давно она у вас?

- Больше года где-то. Кузовом хотел заниматься, но руки как-то не дошли до этого. Пороги вытягивал, но их надо зачищать. По уму, вообще говоря, красить нужно всю машину. Металл у нее мощный, надежный, оцинкованный, не гниет вообще. Даже те места, где было ДТП, коррозии не поддались.

- Это ее "притер" кто-то?

- Да, сбоку "притерли". ДТП было еще до меня. Удар был по касательной, на ходовую никак не повлиял, поэтому дело только в перекраске.

- Понял, а авто так и продается на российских "номерах"?

- Да.

- А как эта процедура вообще происходит? Первый раз просто сталкиваюсь с машинами на российской регистрации.

- Договор купли-продажи составляется - и все.

- Это надо куда-то ехать заключать этот договор?

- Не надо никуда ехать, на капоте заключим договор. Это все формальности, ты просто ее берешь за небольшие деньги - и тебя вообще ничего не “парит”. За 80 рублей застраховал и пользуйся.

То, что после покупки такого автомобиля можно не “париться”, - очень спорное заявление.

SEAT Leon (2011)

Еще один Leon на российском учете, который продается в том же городе, что и предыдущий автомобиль, выставлен на продажу за 5000 долларов.

Машину хотят продать без переоформления. В объявлении также сказано, что на автомобиль наложены ограничения на регистрационные действия, но на передвижение это не влияет.

Ожидал от продавца чего угодно, но чтобы запрет на регистрацию преподнесли как “ценность”, такому нужно еще поучиться:

- В каком состоянии машина находится?

- Ничего делать не нужно, на данный момент из “косяков” только китайский капот, который немного “полез”. В остальном по кузову все нормально.

- Давно она в Беларуси вообще?

- У меня она около года. Официально есть страховка российская.

- А почему есть запрет на регистрацию?

- Запрет никуда не снимется. Если ее с учета снять, она свою ценность вообще потеряет.

- А по какой причине она туда занесена?

- Сторонние долги какие-то. Эта машина постоянно обновляется в списке должников. Вам не будут “дурить” голову, езди куда хочешь. Сам недавно был на ней в Белгородской области, вообще проблем нет. Единственное, что может доставить неудобства, - это “система поток”. Тут, если ты попал на камеру, тебя останавливают и выписывают постановление на того, кто сидел за рулем, а не на владельца. Ну а так автомобиль полностью выездной за пределы РБ.

- А как сделка происходит?

- Понравится машина, я вам документы, вы мне деньги. Могу “нарисовать” расписку о том, что я продал вам автомобиль за такую-то сумму.

Mercedes Vito (2013)

За данный Mercedes, который хотят продать без переоформления, нужно заплатить аж 16.700 долларов. Хозяин машины на этот раз попался не особо разговорчивый, поэтому, уточнив некоторую информацию, сразу спросил о главном:

- А как мне ее у вас купить?

- Без переоформления.

- Это я понял. Документы на деньги меняем - и все?

- Да.

До некоторых из хозяев дозвониться было невозможно, так как они блокировали входящие вызовы.

Самый же интересный вариант ждал меня в самом конце.

Mitsubishi ASX (2015)

Цена, которая снижена почти в два раза по сравнению с аналогичными моделями, заставляет задуматься.

“Учет РФ. Ездить можно с обычной белорусской страховкой, ТО не нужен, нарушения с камер не приходят. Как снять с учета, не знаю и заниматься не буду, продаю как есть”.

- Машине всего 3 года, состояние отличное, все работает.

- Мотор 150 лошадиных сил?

- … не знаю даже.

- Давно ею владеете?

- … да, да. Давно, с 2015 года и владею.

- С российским учетом первый раз сталкиваюсь. Если машина понравится, надо куда-то ехать заключать сделку?

- Не надо никуда ехать.

- Окей, а посмотреть ее можно сегодня?

- Да, конечно, без проблем.

В этот же день договорился посмотреть автомобиль, вооружившись обычным толщиномером. С ответом даже на самый простой вопрос у продавца возникали проблемы:

- Это вы ее в России покупали?

- Да, да. Купил и пригнал сюда. Но обслуживалась она тут не на дилере.

На все вопросы по состоянию был примерно один ответ: “Все нормально, новая машина же”.

Попросил поднять капот, чтобы сфотографировать VIN, а также сфотографировал наклейку с “вином” на стойке. Не надо быть профессионалом в этой сфере, чтобы заподозрить нанесенный идентификационный номер.

- А документы можно посмотреть?

- Да, держите.

Тут мне дали свидетельство о регистрации ТС. Машина была зарегистрирована в Москве на некоего Дмитрия.

- Это все?

- Да.

Трудно даже предположить, что происходило с машиной во время эксплуатации, но показания толщиномера колебались от 100 до 800 мкм.

Напоследок удалось сфотографировать регистрационный знак, что впоследствии помогло узнать о машине очень много нового.

Вечером решил проверить автомобиль через специальные сервисы. О том, где можно проверить авто на российском учете, мы писали уже не один раз, но напишем еще:

Как проверить историю автомобиля - советы от ABW.BY

На запрос информации по VIN, который я сфотографировал, “Автокод” выдавал ошибку.

Вспомнив про то, что у меня есть фотография регистрационного знака, я попытался узнать историю автомобиля по нему. Результат меня удивил.

По "номеру" в базе нашелся не Mitsubishi ASX, а Renault Fluence 2011 года выпуска.

На сайте даже есть фотография этой машины с тем регистрационным знаком, который установлен на Mitsubishi.

В службе поддержки на мою ситуацию мне ответили следующее:

Если предположение о том, что VIN на машине не "родной", а регистрационный знак вообще принадлежит Renault Fluence, то данный автомобиль может ездить только до первой проверки инспекторами ГАИ. Даже странно, что водитель, судя по всему, пользуется этим Mitsubishi активно и подъезжал на нем к месту нашей встречи.

Что может случиться после встречи с инспектором ГАИ? В нашу редакцию постоянно поступают обращения от читателей, автомобили которых изымают при такой проверке. Машину изымают, а нынешний владелец, не обладая правом собственности, даже не может заявить на авто свои права. Впрочем, это тема для отдельного разговора - очень скоро мы к нему вернемся.