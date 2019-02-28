Путин и мафия 28.02.2019, 12:08

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Фото: Bloomberg

Немецкий канал ZDF показал фильм о коррупции в России.

Те, кто в Германии поздно ложится спать, с часу ночи могли по немецкому телеканалу ZDF посмотреть фильм "Путин и мафия"- продолживший серию документальных лент о России. 44-минутный фильм режиссера Николаса Тонева и журналистки Анастасии Кириленко рассказывает о коррупционных сделках, к которым мог быть причастен Владимир Путин в бытность как вице-мэром Санкт-Петербурга, так и президентом и премьер-министром России. Другая задача фильма - рассказать о предполагаемых связях Путина с мафиозными группировками, пишет dw.com.

"Дача" у Финского залива или тайный актив "Сибура" для президента

Фильм основан на интервью с различными оппонентами российского президента. Один из них - Андрей Зыков, бывший старший следователь по особо важным делам из Санкт-Петербурга. В начале фильма он сопровождает съемочную группу к полуострову Лодочный под Выборгом, где они ищут так называемую "дачу Путина". Различные признаки - от охраняющих ее сотрудников ФСО до элементов внутренней отделки с двуглавым орлом - указывают, по мнению авторов фильма, на то, что найденный объект есть именно резиденция президента. Впервые о тайной "даче Путина" на финской границе рассказал телеканал "Дождь" в 2017 году. Доступ на объект авторы ленты, разумеется, не получили, но с помощью кадров беспилотника команды Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального немецкий зритель тоже смог оценить роскошь резиденции с видом на Финский залив.

Затем авторы фильма возвращаются в 1991 год, к самому началу гражданской карьеры уволившегося из КГБ Путина. Живущий теперь в Лондоне питерский предприниматель и политик Андрей Корчагин пересказывает эпизод с махинациями при поставках природных ресурсов в обмен на продовольствие, в которых был заподозрен молодой вице-мэр города, заместитель Анатолия Собчака Владимир Путин.

В фильме показана копия документа из президентской администрации РФ, в котором выражалась рекомендация не назначать Путина на новые должности до проведения специальной проверки. Была ли проверка - неизвестно, но заместителю Собчака удалось сохранить свой пост, напоминает Корчагин.

Другой пример из жизни Петербурга начала 90-х описал Франц Зедельмайер (Franz Sedelmayer), баварский предприниматель, один из западных инвесторов в РФ первого призыва. На заре появления демократической России немец создал в Петербурге охранную фирму и находился в тесном сотрудничестве с тогдашним питерским вице-мэром. Однако когда в 1994 году все активы Зедельмайера по распоряжению российских федеральных властей изъяли, Путин встать на его защиту отказался, рассказал баварец.

Свидетель из якудза: Геннадий Петров хвастал связями с Путиным

Далее уже бывший следователь Андрей Зыков рассказал авторам фильма о том, как он вел дело о крупных бюджетных хищениях в Санкт-Петербурге. Он обвиняет Путина и его окружение "в создании криминального сообщества", которое занималось махинациями с целью обогащения, подкупом чиновников, прокуроров ради получения выгодных контрактов. Зыков утверждает, что расследование его и его коллег было остановлено после того, как Владимир Путин пришел к власти в Кремле в 2000 году.

После этого в фильме появляется необычный свидетель жизни Петербурга 90-х - бывший член японской мафии Киничи Камиас. Он, по собственным словам, ушел из криминального мира, сегодня живет в Швеции и, как утверждают авторы ленты, впервые решил поделиться своими воспоминаниями о тех временах.

На камеру он показал старые фотографии, где он сам изображен вместе с Геннадием Петровым - человеком, считающимся одним из самых влиятельных криминальных фигур Петербурга 90-х годов. Как вспоминает Киничи, Петров хвастался перед ним своим влиянием в городе и утверждал, что с Владимиром Путиным "они друзья".

Путин-президент: дворец под Геленджиком и миллиарды виолончелиста Ролдугина

Особое внимание авторы фильма уделили эпохе, когда Путин уже стал президентом страны. Они рассказали о коррупционной схеме, выгодополучателем которой, как предполагается, мог быть именно российский лидер. Речь идет о резиденции на мысе Идокопас под Геленджиком. Авторы фильма цитируют петербургского предпринимателя Сергея Колесникова, первым в 2010 году обратившего внимание на строительство огромного дворца на берегу Черного моря, который строился, по его утверждению, специально для Путина.

Колесников рассказал о том, как он, будучи акционером компании "Петромед", поставлявшей медицинское оборудование в Россию, был вынужден делиться прибылью с неким "Михаилом Ивановичем", за которым, как он утверждает, скрывался Путин. По его словам, в 2009 году накопленные "Петромедом" несколько сот миллионов евро, предназначенные для инвестиционных проектов в России, по желанию "Михаила Ивановича" ушли на строительство дворца под Геленджиком.

Формально, впрочем, ни черноморский комплекс объектов, ни резиденция в Финском заливе с Владимиром Путиным не связаны. Первый принадлежит некоему российскому предпринимателю, рядом со вторым стоит указатель, что он принадлежит энергетической компании "Сибур". Правда, в публичных документах "Сибура", как обнаружили в ФБК, такой актив не значится.

Затем авторы фильма обратились к одному из последних эпизодов, который вызывает подозрения в коррупции: удивительному богатству друга Путина, виолончелиста Сергея Ролдугина. Благодаря публикации "Панамских досье" в 2016 году выяснилось, что в результате малообъяснимых денежных траншей крупных российских фирм и необычайно выгодных сделок на офшорных счетах музыканта скопилось в общей сложности не менее 2 миллиардов долларов.

Важная часть фильма - рассказ о том, с каким давлением столкнулись те, кто решился обвинять высшее российское руководство в коррупции. Создатели ленты в этой связи вспомнили о судьбах умершего от отравления в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко и скончавшегося в российском СИЗО аудитора Сергея Магнитского. Наконец, с угрозами в свой адрес, по их собственным словам, столкнулись и сами авторы фильма: их якобы пытался запугать неназванный сотрудник ФСБ, а также еще один неназванный "помощник влиятельного крупного промышленника со связями в Кремле".