Парламент Британии поддержал план Мэй, который может задержать Brexit 28.02.2019, 12:21

В Палате общин состоялось символическое голосование.

Великобритании поддержал предложение премьер-министра Терезы Мэй дать ей дополнительное время на переговоры с Брюсселем по соглашению о Brexit.

Об этом сообщает Associated Press (перевод – eurointegration.com.ua).

В Палате общин в среду состоялось символическое голосование, в ходе которого 502 депутата поддержали новую стратегию Мэй по Brexit, которая может привести к переносу даты выхода страны из ЕС.

Накануне Мэй заявила, что первым шагом в ее плане должно стать голосование 12 марта по соглашению о Brexit, одобренному лидерами ЕС в конце ноября прошлого года.

Если депутаты снова не поддержат это соглашение, то 13 марта Мэй предлагает провести голосование по поводу поддержки парламентом варианта Brexit без соглашения.

Если депутаты не поддержат "жесткий" Brexit, то 14 марта премьер даст возможность депутатам проголосовать за "короткое, ограниченное расширение" действия статьи 50, то есть перенос Brexit.

Вчера депутаты также отклонили предложение Лейбористской партии, которая хотела заставить правительство принять свой альтернативный план, который требует сохранения тесных связей с ЕС.