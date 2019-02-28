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Лукашенко: Алкашам места за рулем нет

  • 28.02.2019, 12:24
Фото: AP

Диктатор встретился с Игорем Шуневичем.

Об этом сообщает БелТА.

– Буквально в трех словах о вашей служебно-оперативной деятельности. В ближайшее время мы подвергнем серьезному анализу работу правоохранительных органов в целом, силового блока. Особенность будет состоять в том, что мне не столько отчет нужен будет любого силового ведомства, сколько указание на те проблемы, которые сегодня существуют. В данном случае в сфере деятельности нашей милиции, – сказал Лукашенко, обращаясь к Игорю Шуневичу.

Коснулась тема и пьяного вождения:

– Вы пытаетесь предложить ужесточение ответственности по линии ГАИ. Оно и надо ужесточать: алкашам места за рулем нет. И тут должен быть жесткий спрос, особенно если это связано с тем, что ты сел за руль пьяный и убил человека. Тут разговоров быть не должно.


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