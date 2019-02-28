Как спасти могилевский «Днепр» Дмитрий Кустовский

28.02.2019, 12:38

Из ситуации все еще можно выйти красиво.

«Торпедо» в этом городе всегда будет в ж…!», - кричал нам, построенным в ряд салабонам, тренер. «Было и будет! Запомните мои слова». Он приехал с Украины, с Луганска, чуть перешагнул за 30, до этого поиграл пару сезонов за могилевское «Торпедо-Кадино», да и неожиданно закончил карьеру. Мог играть еще, но травма спины… Он не то, что имел что-то против своего последнего профессионального клуба, который и на тот момент продолжал ему платить какую-никакую, но зарплату. Он просто хотел нам вбить - что не смотрите на этот местечковый уровень, попробуйте прыгнуть выше. Что ни… тут хорошего не будет. Вы еще маленькие, не понимаете, подрастете - догоните! Эх, как же он был прав.

А чего ж он так про «Торпедо» - а потому что тон в городе всегда задавал «Днепр».

Для Могилева, скучного, как многие считают, областного центра, это легенда. Гордость и история. Выступление во втором дивизионе СССР в 1983-м (а это уровень) и бескомпромисное рубилово с минским «Динамо» в первые годы суверенной истории. Но так получилось, что именно в год 60-летия легенду хотят убить.

Почему уходить надо вовремя

Кризис «Днепра» - легенды, как я написал, хотя как такое писать, если в прошлом сезоне команда опять вылетела из высшей лиги в первую - начался не вчера. Валерий Стрельцов - «футбольный менеджер» почтенного возраста, который когда-то создал в Могилеве боевой клуб, что в 1998-м стал чемпионом, сам же его и похоронил. Я не из органов, чтобы делать выводы про какие-то нарушения, но, например, в 2016-м году госконтроль понаоткрывал кучу дел против клуба, в том числе уголовные - за экономические преступления и не только. В том же году Стрельцов каким-то образом согласился передать контрольный пакет акций клуба городским властям. Совпадение? А может вынудили, так как уже закрывать глаза на такую деятельность было просто неприлично? Как бы там ни было, тогда Стрельцов объяснил все эти движения тем тем, что мол стоит вопрос вообще о существовании «Днепра». Ну и теперь клуб начали «спасать» чиновники...

Как власти «спасали» «Днепр»

Они не нашли ничего лучше, как слить клуб со всем-всем минскому бизнесмену Владимиру Тельпуку. К нему никаких претензий. Сколотил свой ФК «Луч» (существует с 2012 года), который все доказывает на футбольном поле. И не вылетел в отличие от того же «Днепра». Человек вкладывает свои деньги. НО! Ни стадиона, ни болельщиков. Вот и всплыло какое-то мутное объединение «Луча» с «Днепром». Мол объединенная команда будет базироваться в Могилеве. Прошло пару дней, и уже читаем новости с заголовками «Стала вядома, пад якой назвай «Луч» будзе выступаць у вышэйшай лізе», «Луч» будет выступать под названием «Дняпро-МЧЗ». Во-первых, никто не воспринимает никакой объединенной команды. Скорее так - «Луч» поглотил «Днепр». Во-вторых, знаете что такое МЧЗ? Минский часовой завод! Ну не бред ли, когда в названии могилевской команды слово «Минский»? По-моему бред!

Как из ситуации выйти красиво

Комментарии на сайте «Днепра» временно отключены, а админ официальной «днепровской» группы вконтакте пишет, мол в клубе сами «все в шоке и против такого были». Если это так, то почему никто не собрал никакой пресс-конференции с заявлениями «Нас хотят уничтожить, ликвидировать, памагитя»? Или почему руководство клуба хотя бы не дало интервью, где обрисовало свое видение (несогласие)? Только вопросы. Одни вопросы. И молчание. Хотя что я - не та страна, где бы отчитывались перед смертными.

Как можно красиво выйти из ситуации

Упомянутая вышей пресс-конференция могла бы скатализировать протест болельщиков против этих мутных движений, вызвать поддержку. Возможно, тогда клуб удасться сохранить, хоть себе и в первой лиге.

Но есть и еще один вариант. Романтический. Если бы те парочку человек из «днепровского» руководства, которые в редких комментариях заявили, что сами не знают, как такое вообще возможно, и что это болезненно, нашли мужество и вытянули клуб из ямы, в которую сами же ее в последние годы затянули (ну а что что - сидели на одном месте и получали зарплаты, а результат никакой). Такие люди могли б полгода продержаться, работая за идею. Было бы справедливо.

Можно пойти по пути «Крумкачоў». Заявиться под условным названием «Дняпро-2019» во вторую лигу, составить план развития на пять лет, запустить краудфандинг. Я уверен, болельщики и фанаты поддержат. Это же красиво: вторая лига, а фан-сектор - получше, чем у клубов вышки. Да и простые болельщики будут ходить - тысяча-полторы на стадионе соберется. При грамотном менеджменте уже через пару сезонов быть в вышкке - как тот же «Луч» или как это в свое время получилось у «Крумкачоў». А пока все так, что давно нет уже того могилевского «Торпедо», которое по словам молодого, по-спортивному злого тренера, должно было быть в ж… в этом городе всю жизнь, и скоро, к сожалению, может не стать и «Днепра». Зато будет искусcтвенный проект, созданный росчерком пера назначенцев. Долго ли он такой протянет?

Дмитрий Кустовский, «Фейсбук»