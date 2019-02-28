Игра в ассоциацию: что думают туристы о популярных городах 1 28.02.2019, 12:49

Туристическая компания предложила людям нарисовать «портреты» 10 городов.

В исследовании принимали участие 108 человек из Великобритании и США. Перед ними ставилась следующая задача: не более чем за две минуты набросать скетч-ассоциацию – нарисовать первое, что приходит в голову, когда слышишь название конкретного города, сообщает 34travel.me.

Париж

В 78 % случаев люди рисовали Эйфелеву башню. Еще 14 % скетчей пришлись на еду: круассаны, багеты, улиток, лягушек и вино.

Лондон

33 % опрошенных изобразили Биг-Бен и еще примерно 33 % – колесо обозрения London Eye и Тауэрский мост.

Нью-Йорк

31 % набросков посвящены статуе Свободы. На втором месте – небоскребы. Около 12 % участников опроса ассоциировали город с едой: бургерами, пиццей, пончиками и кренделями.

Рио-де-Жанейро

64 % – статуя Христа-Спасителя, 7 % – футбол, 6 % – пляжи.

Берлин

22 % – Берлинская стена, 16 % – пиво, 15 % – телебашня, 12 % – Бранденбургские ворота.

Дубай

48 % – небоскребы (18 % из этого числа пришлось на «Бурдж-Халифа»).

Каир

81 % – пирамиды.

Сидней

66 % – Сиднейская опера. Также участники исследования рисовали много местной живности: кенгуру, коал, пауков и акул.

Венеция

82 % – гондолы и каналы.

Токио

Японский город вызывал самые разнообразные ассоциации, но 22 % картинок посвящены суши и рамен.