Игра в ассоциацию: что думают туристы о популярных городах

Игра в ассоциацию: что думают туристы о популярных городах1
- 28.02.2019, 12:49
Туристическая компания предложила людям нарисовать «портреты» 10 городов.
В исследовании принимали участие 108 человек из Великобритании и США. Перед ними ставилась следующая задача: не более чем за две минуты набросать скетч-ассоциацию – нарисовать первое, что приходит в голову, когда слышишь название конкретного города, сообщает 34travel.me.
Париж
В 78 % случаев люди рисовали Эйфелеву башню. Еще 14 % скетчей пришлись на еду: круассаны, багеты, улиток, лягушек и вино.
Лондон
33 % опрошенных изобразили Биг-Бен и еще примерно 33 % – колесо обозрения London Eye и Тауэрский мост.
Нью-Йорк
31 % набросков посвящены статуе Свободы. На втором месте – небоскребы. Около 12 % участников опроса ассоциировали город с едой: бургерами, пиццей, пончиками и кренделями.
Рио-де-Жанейро
64 % – статуя Христа-Спасителя, 7 % – футбол, 6 % – пляжи.
Берлин
22 % – Берлинская стена, 16 % – пиво, 15 % – телебашня, 12 % – Бранденбургские ворота.
Дубай
48 % – небоскребы (18 % из этого числа пришлось на «Бурдж-Халифа»).
Каир
81 % – пирамиды.
Сидней
66 % – Сиднейская опера. Также участники исследования рисовали много местной живности: кенгуру, коал, пауков и акул.
Венеция
82 % – гондолы и каналы.
Токио
Японский город вызывал самые разнообразные ассоциации, но 22 % картинок посвящены суши и рамен.