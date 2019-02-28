закрыть
28 февраля 2019, четверг, 14:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Украинский нардеп Мустафа Найем уходит из Блока Петра Порошенко

6
  • 28.02.2019, 12:55
  • 1,641
Мустафа Найем

По словам нардепа, он не хочет быть связан людьми, возглавляющими «контрреволюцию».

Народный депутат ВР Украины Мустафа Найем сообщил о своем выходе из президентской фракции Блок Петра Порошенко.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, опубликовав соответствующее заявление, сообщает "Новое время".

"Это - формальность. Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад. Последние события это только подтвердили", - отметил Найем.

По словам нардепа, он не хочет быть связан людьми, возглавляющими "контрреволюцию".

"Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию. За четыре с половиной года я слышал пятнадцать тысяч раз вопрос "почему вы в БПП?". У меня на этот вопрос были ответы, которые, впрочем, мало кому казались убедительными. Теперь можно никого ни в чем не убеждать. Эта страница перевернута", - подчеркнул он.


популярное за неделю

Мнение

Отступать уже некуда
Отступать уже некуда Владимир Халип
Настоящий Лукашенко прорывается в репликах про «батраков» в «каком-нибудь ВКЛ»
Настоящий Лукашенко прорывается в репликах про «батраков» в «каком-нибудь ВКЛ» Виталий Цыганков
Вызов для каждого
Вызов для каждого Андрей Санников
«Хартия» есть и будет
«Хартия» есть и будет Ирина Халип