Украинский нардеп Мустафа Найем уходит из Блока Петра Порошенко

Украинский нардеп Мустафа Найем уходит из Блока Петра Порошенко6
- 28.02.2019, 12:55
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По словам нардепа, он не хочет быть связан людьми, возглавляющими «контрреволюцию».
Народный депутат ВР Украины Мустафа Найем сообщил о своем выходе из президентской фракции Блок Петра Порошенко.
Об этом он написал в своем Telegram-канале, опубликовав соответствующее заявление, сообщает "Новое время".
"Это - формальность. Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад. Последние события это только подтвердили", - отметил Найем.
По словам нардепа, он не хочет быть связан людьми, возглавляющими "контрреволюцию".
"Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию. За четыре с половиной года я слышал пятнадцать тысяч раз вопрос "почему вы в БПП?". У меня на этот вопрос были ответы, которые, впрочем, мало кому казались убедительными. Теперь можно никого ни в чем не убеждать. Эта страница перевернута", - подчеркнул он.