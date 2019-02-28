Украинский нардеп Мустафа Найем уходит из Блока Петра Порошенко 6 28.02.2019, 12:55

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Мустафа Найем

По словам нардепа, он не хочет быть связан людьми, возглавляющими «контрреволюцию».

Народный депутат ВР Украины Мустафа Найем сообщил о своем выходе из президентской фракции Блок Петра Порошенко.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, опубликовав соответствующее заявление, сообщает "Новое время".

"Это - формальность. Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад. Последние события это только подтвердили", - отметил Найем.

По словам нардепа, он не хочет быть связан людьми, возглавляющими "контрреволюцию".

"Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию. За четыре с половиной года я слышал пятнадцать тысяч раз вопрос "почему вы в БПП?". У меня на этот вопрос были ответы, которые, впрочем, мало кому казались убедительными. Теперь можно никого ни в чем не убеждать. Эта страница перевернута", - подчеркнул он.