Ким Чен Ын впервые ответил на вопрос иностранного журналиста 2 28.02.2019, 13:07

2,856

Фото: Reuters

Обычно диктатор из КНДР на них не отвечает.

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время саммита во Вьетнаме, вероятно, впервые ответил на вопрос представителя иностранной прессы.

Об этом беспрецедентном случае во время саммита с американским президентом пишут западные СМИ, в частности Politico. Северокорейский правитель обычно не отвечает на вопросы иностранных журналистов, сообщает "Европейская правда".

Инцидент произошел, когда Дональд Трамп и Ким должны были начать переговоры, а представителей прессы попросили покинуть помещение.

"Руководитель Ким, вы уверены?" - успел выкрикнуть вопрос журналист. В ответ Ким сделал паузу и через переводчика заявил: "Пока рано говорить (об итогах саммита. - Ред.), но я настроен оптимистично. Я чувствую, что мы можем получить хороший результат", - сказал он.

Северная Корея жестко контролирует свои средства массовой информации, позволяя только подобострастно освещать деятельность Кима. Ранее лидер КНДР игнорировал вопросы нескольких иностранных журналистов. По итогам саммита в Ханое планировалось подписание декларации, однако саммит завершился досрочно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.