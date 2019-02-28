Навальный потребовал ввести санкции против путинских олигархов 1 28.02.2019, 13:03

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Алексей Навальный

Глава ФБК уверен, что «простые россияне будут прыгать до потолка».

Санкционная политика Вашингтона в отношении России "хаотична и непонятна". Такое мнению российский оппозиционер Алексей Навальный высказал в интервью международной деловой газете Financial Times, сообщает dw.com.

"Они должны ввести санкции против олигархов на политических" позициях, уверен создатель "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК).

Ограничительные меры Запада уже действуют в отношении ближайшего круга президента РФ Владимира Путина, включая бизнесмена и председателя совета директоров "Стройгазмонтажа" Аркадия Ротенберга, владельца частной инвестиционной группы Volga Group Геннадия Тимченко и главы совета директоров "Реновы" Виктора Вексельберга.

Однако, по словам Навального, санкционный режим существенно не отразился на жизни членов их семей за границей. "Они по-прежнему абсолютно свободно ездят за рубеж", - уверен политик.

"Россияне будут прыгать до потолка"

В то же время грамотно введенные санкции в отношении связанных с Кремлем фигур приведут к тому, что простые россияне будут "прыгать до потолка" от счастья. Навальный добавил, что подобные меры "против путинских олигархов - всяких абрамовичей и усмановых - это реальный удар по путинскому карману".

"Пока этого не происходит, потому что Запад в лице юристов и лоббистов, увы, весьма падок до грязных олигархических денег", - резюмировал основатель ФБК.