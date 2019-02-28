«Получаем только расчетники» 14 28.02.2019, 13:05

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Фото: charter97.org

Как живут работники предприятия, которым полгода не платят зарплату.

«Вы часто пишете, что кто-то там 2 месяца не получает зарплату, 3 месяца. Нам не платят уже почти полгода», — так начал свой рассказ для tut.by Игорь, бывший работник ЗАО «Аэромаш». По словам работников, не платят им потому, что у предприятия нет заказов, однако на работу люди ходят, на полный день. Руководство же комментировать сложившуюся ситуацию не стало. Лишь сказало: «Когда выплатим, тогда прокомментируем». Журналисты узнали, как люди столько времени живут без зарплаты.

«Чувствую себя альфонсом каким-то»

В редакцию обратились работники предприятия «Аэромаш», которое находится в Мачулищах. Оно производит авиационные тренажеры. И вроде работа есть — производство не стоит, трудятся люди полный день, в отпуск за свой счет их не отправляют, а с выплатой зарплаты проблемы.

— Задерживать выплаты начали в конце 2017 года. Перед новым годом обещали рассчитать, но зарплату мы получили только после православного Рождества, — рассказывает Игорь, бывший работник «Аэромаша». — Потом у нас были заказы, поэтому до лета зарплату кое-как платили. А вот когда люди пошли в отпуска, начались серьезные задержки, деньги выдавали частями. В сентябре нам не выдали зарплату за август. С тех пор мы не получили ни копейки.

По словам мужчины, руководство неоднократно проводило собрания работников, на которых обещало «вот-вот выплатить зарплату».

— Люди терпели-терпели, слушали руководство на собраниях, а потом начали просто увольняться, — говорит Игорь. — 14 января после очередного собрания с обещаниями уволился и я. Некоторых работников руководство упрашивает не увольняться, тех специалистов, уход которых будет значительной потерей для предприятия.

Зарплаты на предприятии относительно остальных немаленькие. Как говорит Игорь, «у работников с простыми профессиями в среднем 1000 и чуть больше рублей».

— У нас по корпоративной этике не положено было знать, у кого какая зарплата. Но у меня оклад был около 850 рублей. У меня инвалидность, положен был дополнительный выходной, поэтому выходило чуть меньше, чем у остальных, до 1000 рублей вместе с премиальными, — делится мужчина. — Кстати, осенью нам оклады подняли. Мы между собой шутили, что нам платят биткоины, какие-то виртуальные деньги. 14 числа каждого месяца у нас должна быть зарплата. Приходит расчетник, там долг предприятия 1000 рублей. Через месяц приходит следующий, там уже долг 2000 рублей. То есть получали одни расчетники. У нас даже декретницы не получают пособия по уходу за ребенком.

Уволившихся работников тоже до сих пор не рассчитали. Многие из них подали в суд и выиграли, но и это им не помогло получить заработанное.

— Суды проходят, выносятся решения выплатить такую-то сумму и компенсацию за каждый день задержки расчета, но предприятие это не выполняет, — рассказывает бывший работник. — Вообще предприятие очень хорошее, мне нравилось там работать. Там человек 200 работали. Оно занимается разработкой и выпуском авиационных тренажеров. Российская авиация продается в разные страны мира, а мы делали самолетные и вертолетные тренажеры. Но сейчас, как утверждает руководство, предприятие лишилось заказов.

Интересно, что оставшиеся работники по-прежнему ездят на работу, выполняют свои обязанности. Как говорит Игорь, никогда речи не шло о сокращении рабочего дня или отпуске за свой счет. Работа есть, а зарплаты нет.

— Ходят слухи, что некоторым подразделениям, к примеру, программистам, регулярно выплачивают зарплату. Потому что, опять-таки по слухам, когда им не платят, они не выходят на работу. И по логике, раз они ходят довольные, значит, им все-таки платят, — рассуждает мужчина. — Опять же, транспорт ездит, людей возит на работу, значит, на топливо тоже деньги есть. Столовая функционирует. То есть деньги какие-то ходят по предприятию.

О том, как живется совсем без денег, Игорь рассказывает коротко: «Чувствую себя альфонсом каким-то».

— В основном люди живут за счет жен, за счет детей, других родственников. Я разведенный.

Честно говоря, одалживал у соседей, у родственников, — признается мужчина. — У меня долг сейчас около 1000 рублей. Жду расчета как манны небесной, потому что мне людям нужно отдать долг, они же тоже не могут вечно терпеть.

«Мне 60 лет, контракт был до 2020 года, но пришлось уйти»

То, что в последний раз работники предприятия получали зарплату за август прошлого года, подтвердил и еще один уволившийся. Сергей Гришелевич ушел еще в декабре 2018-го. На предприятии он трудился 8 лет подсобным рабочим.

— Я уволился, потому что не мог больше ждать. Предприятие это работает на Министерство обороны. Но сейчас, говорят, нет заказов. Обещали заплатить то завтра, то в сентябре, то в декабре. Тянули и тянули, — рассказывает Сергей. — Очень много людей уволилось и подало в суд. Кстати, я первый, кто пошел в суд. Выиграл. У меня есть и решение суда, и исполнительный лист в отделе принудительного исполнения Минского района. Уже прошло 2 месяца, никто со мной не связывается, ничего не решается, потому что предприятие не выполняет предписания.

Сам Сергей с руководством «не связывался и не хочет». Он говорит, что ему 29 января пришло СМС, администрация сообщила, что рассчитается с ним до 10 января. С тех пор тишина. Однако бывший работник поддерживает связь с коллегами, которые остались работать.

— Я не могу утверждать, но по предприятию ходят слухи, что программистам и некоторым другим категориям работников платят зарплату наличными. А с остальными не рассчитываются, — говорит Сергей. — Мне они должны окончательный расчет — 2050 рублей. И за задержку окончательного расчета суд присудил еще 1200 рублей.

К счастью, мужчина уже устроился на работу и с января получает зарплату.

— У меня вообще сложная ситуация — до пенсии осталось 16 месяцев. Мне 60 лет, контракт у меня был до 2020 года, но пришлось уйти. Такое неприятное отношение невозможно было терпеть, когда работников за людей никто не считает. А в таком возрасте найти работу очень сложно. Но мне удалось устроиться в «Чижовка-Арену».

До этого Сергея содержали супруга и дети.

— У моей жены пенсия 220 рублей. Вместе с нами живут дочка и зять. Они обеспечивали, помогали. Так сказать, за их счет жили. Но с января я работаю, поэтому уже полегче, — говорит мужчина.

За разъяснениями по сложившейся ситуации мы обратились в ЗАО «Аэромаш». Руководство предприятия отказалось рассказать, по каким причинам работникам столько времени не платят и когда же все-таки с ними рассчитаются.

— Будут деньги — будут комментарии. Пока не выплатим, комментировать ничего не будем, — сказало руководство ЗАО «Аэромаш».