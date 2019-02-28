Портрет избирателя: кто в Украине проголосует за Тимошенко, Порошенко и Зеленского 14 28.02.2019, 13:43

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ФОТО: LIGA.NET

Как отличается электорат топ-кандидатов.

На основе социологических данных журналисты составили портрет избирателя для основных кандидатов в президенты.

Так, электорат Владимира Зеленского, который, по последним данным, возглавляет рейтинг кандидатов, состоит преимущественно из мужчин 24-35 лет, горожанин со средним специальным образованием, говорится в статье журнала "Новое время".

Преимущественно это житель города с населением больше 500 тысяч людей в центре или на юге Украины.

Избиратели Зеленского говорят, в основном, на украинском языке.

Если ходят в церковь, то в православную - скорее всего ПЦУ.

Электорат действующего президента Петра Порошенко состоит преимущественно из женщин в возрасте 45-59 лет, жительниц села (в основном, западной Украины), но с высшим образованием.

Это прихожане ПЦУ, разговаривающие на украинском языке.

Среди поклонников лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко также больше всего сельских жительниц в возрасте 45-59, но со средним или средним специальным образованием.

Сторонники Тимошенко также преимущественно прихожане ПЦУ, разговаривающие на украинском.

Согласно данным за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, готовы проголосовать женщины в возрасте 60+ из сел и небольших городов западной и центральной Украины.

Они говорят на украинском языке и имеют диплом о высшем образовании, считают себя прихожанами ПЦУ.