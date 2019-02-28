Белоруска в Гдыне: Ипотечный кредит в Польше - это выгодно 28.02.2019, 14:07

Рассказ женщины о жизни в портовом городе на побережье Балтийского моря.

Елена родилась в небольшом городке Ошмяны, который находится на границе с Литвой. Девушка рано уехала из родного города: поступила в музыкальный колледж в Лиде, а потом перебралась в Минск, пишет tut.by.

В 2013 году она вместе с мужем и маленьким ребенком уехала жить в Гдыню, потому что больше не видела в Минске перспектив. Рассказ женщины о жизни в портовом городе на побережье Балтийского моря:

— Я родилась в Ошмянах. Думаю, многим известно, что в Гродненской области проживает большой процент населения с польскими корнями. Так было и в моем случае: бабушки и дедушки — поляки. Я слышала польскую речь со своего рождения, в школе, изучая историю Беларуси (я изучала историю Речи Посполитой), в костеле слышала польский язык, а дома у меня была любимая книга — белорусско-польский разговорник, с ним я не расставалась. И все это, безусловно, повлияло на мою личность.

Я рано уехала из дома, сначала в музыкальный колледж в Лиде, затем в Белорусский университет культуры и искусств в Минске. Окончив университет, я начала работать в школе (учитель по классу балалайки), купили квартиру, родился ребенок. И именно в этот момент в голове появился вопрос: «А что дальше?».

Был 2013 год, и для среднестатистической семьи у нас было все: работа, квартира, машина. Чего еще желать? Но, к счастью (или к сожалению), именно понимание того, что большего здесь я достичь не смогу, послужило отправной точкой в новую, неизвестную жизнь.

Мне повезло, у отца сохранился военный билет моего деда, который был выдан на польском языке и в котором была вписана его национальность — поляк. Благодаря этому документу я смогла получить карту поляка, которая очень помогла при переезде в Польшу. Я не ходила на курсы польского языка, потому что историю и традиции я знала, так как в семье это культивировалось. Была задача только научиться говорить на польском основные вещи. Это было несложно. Но, забегая вперед, стоит сказать о том, что такой уровень польского языка в Польше равен нулю. Только переехав, я поняла, что могу понять все, но сказать не могу ничего.

С момента получения карты поляка и до переезда прошло семь месяцев. Семь месяцев ушло на подготовку почвы для переезда. В связи с тем, что ребенок был маленький, основной удар, связанный с содержанием семьи, пал на мужа. Безусловно, его профиль деятельности также повлиял на выбор города, в который мы переехали. Муж по специальности сварщик, поэтому изначальная цель была — устроиться на судоверфь в Гданьске.

Но сложно себе представить, как это мы не знали. Начала с того, что составила CV на ломаном польском языке (тогда мне казалось, что все было написано идеально), открыла польские сайты по трудоустройству и начала рассылать его.

К сожалению, в большинстве случаев польские компании не хотят связываться напрямую с работниками. Их устраивает, когда работники приходят через компанию-посредника. В этом случае посредник решает вопросы с документами, зарплатой, проживанием. Так было и в нашем случае. Мне были предоставлены контактные данные фирмы-посредника. На тот момент этот вариант казался идеальным. Почему? Хотя бы потому, что отсутствует языковой барьер. В такого рода фирмах говорят на русском языке. Но об этом немного позже.

Логично, что, родившись в маленьком городке, я всегда стремилась жить в большом городе, а точнее — в столице. Поэтому переезд был нацелен на большой город, т.е. Гданьск. Однако человек предполагает, а Бог располагает. К счастью (теперь я это понимаю), в Гданьске для мужа работы не нашлось. Работа нашлась в Гдыне (город, расположенный в 20 км от Гданьска и входит в агломерацию трех городов: Гданьск — Сопот — Гдыня). Безусловно, я расстроилась. Маленький портовый городок с населением около 270 тысяч. Какие могут быть перспективы? А оказалось, они есть, да еще какие.

Найдя работу для мужа, я занялась подготовкой документов, ведь первое правило, которое не стоит игнорировать перед переездом, — это именно документы. Я отдала на заверенный (нотариальный) перевод трудовую книжку мужа, мы продали автомобиль, сдали квартиру, сняли квартиру в Гдыне, собрали все сбережения и уехали.

«Другим было все: воздух и люди, они улыбались»

В моменты, когда на карту поставлено будущее, человек начинает искать поддержку в семье. Нас очень поддержали родители, а моя сестра с мужем вызвались отвезти нас на новое место жительство. Расстояние от Минска до Гдыни — 803 км. Путь неблизкий, а учитывая, что на момент нашего переезда еще не было трассы, путь лежал по дорогам, спроектированным и построенным еще во времена Второй мировой войны. Дорога напоминала ползущую змею, именно таким образом, в случае обстрела, было сложно попасть в живую мишень. Выехали мы еще перед рассветом, а добрались до Гдыни поздним вечером.

Я отчетливо запомнила только единственное ощущение: уже приехав в Гдыню, я осознала, что меня ждет, накатил ужас, и хотелось только одного — выпрыгнуть из машины, а затем проснуться и понять, что это был всего лишь сон…

Первые три дня при пробуждении первой мыслью, которая приходит в голову, было: ты в Польше. Смотришь в окно, включаешь телевизор и понимаешь, да, точно, это не сон. Первые три дня мы просто гуляли по городу. Мы ощущали себя туристами. А как ощущают себя туристы? Отвечаю: легко и беззаботно.

Сразу бросилось в глаза количество рекламы. На домах, на заборах — она была везде. Улицы выглядели причудливо и неухоженно. В сравнении с Минском было слишком пестро. Я помню, как не могла запомнить (в маленьком-то городе), куда идти и где наша квартира. Мы садились на автобус и ехали, не удосужившись узнать, а сколько стоит билет, просто потому что не знали, как это сделать. Спасибо тем, кто придумал магазины самообслуживания, ведь достаточно посмотреть цифры на кассе и оплатить, иначе… А иначе мы бы просто быстрее выучили язык (смеется).

Другим было все: и воздух, и люди — они улыбались и были приветливыми и снисходительны к нашему польско-белорусско-русскому языку.

Потом начались будни и понимание того, что ты в этой стране никто и зовут тебя никак. А если хочется называться кем-то — начни работать, и в первую очередь — над собой.

Про аренду жилья

На момент нашего переезда, т.е. больше пяти лет назад, квартиру в Труймясте, а в частности в Гдыне, было снять несложно. Я это сделала, еще находясь в Минске. Сначала я искала объявления на польских сайтах, находила номер телефона, составляла текст на русском языке, переводила в google translate. (Думаю, лучше бы я сразу выучила польский, потому что, просматривая свои записи сейчас, я не понимаю, как поляки меня понимали, да еще и комплименты делали по поводу моего знания языка). Итак, найдя объявление, звонила, объясняла, что мы граждане Республики Беларусь, и спрашивала, не будет ли это проблемой. Как правило, общалась с агентами, которые перезванивали, если предложение было актуально.

Квартира нашлась быстро, в центре Гдыни, двухкомнатная. В 2014 году ее стоимость составляла 1300 PLN, плюс оплата за свет, воду и другие коммунальные расходы. Все вместе — 1850 PLN. Изначально я рассчитывала, что, сдав квартиру в Минске (на Партизанском проспекте), смогу оплатить съем квартиры в Польше. Не получалось. Затем жилье в Минске начало дешеветь, а нам все чаще приходилось менять деньги, которые мы взяли при переезде.

Кроме оплаты за квартиру следует приготовиться к оплате так называемого залога, который равен 1300 PLN. Но и это еще не все: если вам не повезло найти жилье непосредственно от собственника — готовьтесь заплатить еще 1300 PLN агенту. Нам повезло: нет, нам не удалось найти жилье без агента, просто, видимо, мы настолько жалко выглядели, что агент не взял с нас денег.

Договор на съем жилья — основа, без которой перед вами не откроются другие двери. Договор — это гарант спокойного сна вашей семьи. В договор в обязательном порядке должны быть вписаны все, кто будет проживать в квартире/доме. Иначе вы не сможете получить PESEL (универсальная электронная система учета населения). У вас может не быть имени и фамилии, но PESEL вы иметь обязаны. Кроме того, существует закон, согласно которому вы обязаны прописаться (на время действия договора). Прописка — это еще один кит, от которого зависит ваше будущее успешное получение документов. В 2014 году эта система работала не во благо эмигрантам. Чтобы получить прописку, владелец квартиры был обязан указать в договоре, что он выражает на это согласие, и здесь появляется несколько «но»:

1. В Польше существует закон, согласно которому постоянная прописка равняется праву собственности на квартиру. Поэтому поляки боятся даже временно прописывать в своей квартире. Поэтому закон был изменен, и теперь без согласия собственника квартиры можно прописаться, но не на весь срок, а только на время действия договора съема.

2. В Польше существует еще один закон, согласно которому, если в договоре в числе лиц, проживающих в арендном жилье, указан ребенок и он прописан — вас не смогут выселить из квартиры, даже если вы перестанете платить. В последние годы в связи с наплывом эмигрантов участились случаи такого рода мошенничества. Поэтому будьте готовы к тому, что собственник жилья сдаст квартиру только после подписания между вами нотариального договора, касающегося вашей платежеспособности.

3. Если так получилось, что вы нашли жилье и хотите переехать, — загляните в договор, там будет указан срок, за который вы должны предупредить владельца квартиры о выселении (месяц, два, три…). Если вы этого не сделаете — вполне возможно, что сумму за один, два или три месяца будут взыскивать в судебном порядке.

4. Нужно прописать в договоре всю мебель, каждую царапину и пятнышко, потому что при выселении вам могут не вернуть полную стоимость залога, сославшись на то, что это вы, ваши дети, ваши гости повредили мебель, паркет или стены.

5. Оплату квартиры следует производить либо переводом на счет или на почте, чтобы иметь подтверждение перевода. Существует третий вариант — наличными. В этом случае прямо на договоре с обратной стороны вписываете месяц, сумму и подпись хозяина квартиры.

На первой съемной квартире мы прожили чуть больше года, и предполагаю, что жили бы дальше, если бы в один прекрасный день, поздно вечером, собственница квартиры не сообщила по e-mail, что со следующего месяца цена аренды возрастет на 200 PLN. Ночь прошла в поиске объявлений, и с утра я начала звонить в надежде быстро найти новую квартиру. Квартира нашлась достаточно быстро и как раз освобождалась через месяц.

Учитывая ситуацию, связанную с увеличением оплаты таким способом, я понимала, что предоплату нам не вернут, и была права. Набравшись смелости, я позвонила хозяйке квартиры и задала вопрос о возврате залога, потому что в договоре не было прописано, каким образом и в какой срок он будет возвращен. В ответ я услышала, что, как правило, залог не возвращается: он идет на то, чтобы перекрасить стены и потолки (в Польше стены и потолки красят, обои встречаются крайне редко), на другие расходы. Взяв паузу и изучив статьи кодекса по этому вопросу, я позвонила еще раз. В Кодексе прописано, что собственник не имеет права оставлять себе залог, если жилье оставлено в прежнем состоянии. Более того, я подстраховалась и, сославшись на статьи, предложила не оплачивать последний месяц, а залог оставить в качестве оплаты. У хозяйки не осталось выбора. Это была моя маленькая победа.

Стоит также отметить, что коммунальные платежи здесь выглядят иначе. Существует два периода: зимний и летний. С мая по сентябрь начисляют одну и ту же сумму, и если, например, воды было израсходовано меньше, чем было уплачено, то разницу либо возвращают, либо в следующем месяце оплата будет ниже. Зимний период длится с октября по апрель, и происходит то же самое, только акцент — на отоплении.

Со второй съемной квартирой нам повезло чуть больше: коммунальные оплаты были ниже, поэтому и сумма выходила меньше. В 2015 году за квартиру мы также платили 1300 PLN плюс коммунальные 300 PLN летом и 500 PLN зимой.

На сегодня наша вторая съемная квартира стоит 1600 PLN плюс коммунальные. Опять же в связи с наплывом эмигрантов жилье стало более востребованным и, соответственно, цены выросли.

Как купить квартиру в кредит

Я очень быстро просчитала, что ипотечный кредит в Польше — это выгодно. Во-первых, банки кредитуют под 3,8 — 4,8%. То есть приобрести жилье в кредит выгоднее, чем снимать, оплачивая кредит: вы оплачиваете жилье, которое будет вашим, и кроме того, никто не сможет прийти и сказать — извините, но я продаю квартиру, ищите новую. Через год после проживания в Польше я начала искать возможность покупки жилья.

В Гдыне, как и в каждом другом польском городе, существуют застройщики, которые давно на рынке и у которых уже сложилась репутация.

У нас были средства на первый взнос (10%) от стоимости жилья, и я решила рискнуть.

Так получилось, что главный офис застройщика находился возле нашей съемной квартиры, и я решила пойти и узнать: может быть, цена и расположение нас устроит. Моей мечтой всегда была двухуровневая квартира, и именно у этого застройщика такие квартиры были. По правилам застройщика, я имела право зарезервировать понравившуюся квартиру на две недели и подумать, стоит или нет. Я так и сделала. В декабре 2014 года квартира, которую мы приобрели, стоила 280 000 PLN (квартира 85,65 кв. м, подземный гараж, подвал и 81,40 кв. м земли). Но сегодня стоимость жилья очень выросла: похожие квартиры в нашем районе стоят 650 000 и выше.

Но покупка собственной квартиры в Гдыне — это квест, даже если у вас есть деньги.

Дом расположен в приграничной зоне и, соответственно, чтобы приобрести на этой территории жилье — вам придется похлопотать и получить разрешение в Министерстве внутренних дел. Забегая вперед, я скажу, что разрешения я ждала два года и не дождалась. В последнем нашем разговоре с представителем из министерства мне было сказано, что нужно было нанять адвоката — было бы быстрее. Правда, деньги, уплаченные за рассмотрение дела, вернули, потому что принять решение в министерстве так и не смогли. Приобрести квартиру можно только в случае, если у вас есть ВНЖ/ПМЖ и разрешение министерства либо гражданство.

Приобретение квартиры состоит из нескольких этапов, я рассказываю про свой опыт, поэтому рассматриваю квартиру, которая только начала строиться.

Изначально заключается предварительный нотариальный договор, в котором оговариваются условия будущей покупки. Стоимость, квартира, покупатели, продавец, обязательства сторон. На тот момент мы проживали в Польше только один год, и когда мне прислали договор для ознакомления — я не знала, куда бежать. Там было 25 страниц договора на непонятном юридическом языке. Я переводила каждое предложение, ругала себя за незнание польского языка и снова переводила.

Я составила длинный список вопросов, настолько зашифровано они были изложены. Так или иначе все моменты были объяснены застройщиком и был подписан предварительный нотариальный договор, который обязывал нас оплатить 10% стоимости жилья, выступить в банк с заявлением о предоставлении кредита, получить кредит и представить застройщику разрешение из Министерства внутренних дел. Стоимость предварительного договора составила 900 PLN.

Обратите внимание: выбор, который пал в моем случае на первичный рынок, упростил мне жизнь, потому что застройщику неважно, как быстро я получу, например разрешение — на стройку уйдет 1,6 года, кроме того, у крупных застройщиков существуют юридические отделы (где можно бесплатно проконсультироваться), отдел консультантов по кредитам (которые помогают составить документы на кредит) и т.д.

Таким образом, при подаче заявления на разрешение в министерство помогали юристы застройщика, в кратчайшие сроки, по моему первому требованию предоставлялись документы, касающиеся строящегося жилья. Консультанты по кредитам помогли составить заявления в банки и, как следствие, получить кредит.

От момента подписания предварительного договора и до момента получения кредита прошло шесть месяцев. Стоит отметить, что подавать заявление с просьбой о выдаче кредита можно в несколько банков одновременно. К сожалению, все банки нам отказали. Почему? Потому что в тот момент у нас были рабочие контракты, которые для банков не представляют особой значимости.

Но именно Польша меня научила тому, что безвыходных ситуаций не бывает. В одном из банков сотрудник кредитного отдела написал личное письмо в аналитический отдел, в котором поручился за нашу семью. В итоге кредит одобрили. Это не шутка, если бы это произошло не со мной, я бы не поверила. В течение месяца (так долго принималось решение по нашему заявлению) я не могла есть и спать. Это безумный стресс, но результат того стоил.

На начальном этапе в случае положительного решения по кредиту вас ждут расходы. Банк берет комиссию за выдачу кредита. Сумма варьируется от 5000 и до 10000 PLN. Все зависит от банка и суммы кредита. После оплаты деньги поступают на счет продавца, а с вашей карты в установленный вами и банком день снимается оплата по кредиту.

Кредит предоставляется на срок до 30 лет. Срок зависит от возраста самого младшего кредитополучателя. Процент по кредиту в нашем банке составляет 4,8%. В тот момент, когда происходит подписание основного договора купли-продажи и установление ипотеки (банк вписывается в качестве совладельца до момента полной выплаты кредита), ставка снижается на 1%, то есть до 3,8% годовых.

Объективно говоря, кредит — это намного выгоднее и дешевле, чем съём.

В процессе строительства жилья с нами консультировался архитектор, так как существовала возможность переноса стен, установки дополнительных розеток, выбора расцветки подоконника, дверных замков.

В связи с тем, что за каждый день просрочки в сдаче дома предусмотрены штрафы, дом был сдан раньше. Гарантия на квартиру составляет 5 лет.

Квартира сдается без отделки, приходится искать человека, который выполнит ремонт: стены, электрика, потолки, ванная комната — над всем нужно работать. И с этим в Польше очень большие проблемы. В связи с тем, что многие поляки теперь делают ремонты в других странах ЕС, невозможно найти хорошего мастера. А если они и есть, то очередь — на полгода-год. Поэтому если у вас руки-ноги и голова на месте — в Польше вы всегда сможете открыть фирму по ремонту квартир. Это очень востребованная профессия. Оплата от 12000 PLN (нам высылали сметы и на сумму в 25000 PLN).

Как получала ПМЖ по происхождению

С подачей документов на ПМЖ у меня не заладилось изначально. Представьте себе ситуацию: большой город, и вы, маленький человечек, которому следует преодолеть 20 километров на «наземном метро» (SKM), которое соединяет три города, выйти на нужной станции, найти администрацию, которая, как оказалось, расположена в километре от остановки SKM, сформулировать просьбу и получить желаемое, а на улице зима, и вам темно и страшно.

Итак, приехав в администрацию (подача документов на ПМЖ И ВНЖ происходит в Гданьске, несмотря на ваше проживание в Гдыне или Сопоте), я взяла номерок и подошла к сотруднику. Насколько позволял мой польский язык, я изложила свою просьбу и представила документ (военный билет моего деда). Взяв мой документ, сотрудница администрации, повертев его в руках, швырнула его мне, сказав, что мне не на что рассчитывать. Конечно, я не была готова к такому повороту событий. Вы спросите, почему я не начала жаловаться на сотрудника и требовать уважительного отношения? Я боялась сказать даже слово против, возразить или, более того, начать что-то требовать. Собравшись с силами, я все же настояла на том, чтобы мне выдали экземпляр заявления. Получив его, удалилась, ибо понимала, что диалога не выйдет.

Всю дорогу домой я не могла успокоиться, потому что знала, что без документов наше пребывание в Польше невозможно. Первое, что я сделала, вернувшись домой, — я начала изучать правовые акты на польском языке, не форумы, а именно правдивый источник информации, где черным по белому было написано, что на основании военного билета я имею право получить ПМЖ по происхождению.

Меня настолько напугала атмосфера, царившая в администрации, что я приняла решение обратиться к адвокату, который бы мог представлять мои интересы.

Как вы уже знаете из моего рассказа, знакомых у меня не было, поэтому я обратилась к агенту, которая сдала нам первую квартиру. По ее совету я обратилась в адвокатскую контору. Ответа я ждала месяц… Через месяц пришел ответ, что они могут посмотреть мои документы за… 1000 PLN. К тому моменту мои документы уже были поданы мною бесплатно.

Кроме вышеупомянутого заявления при подаче вам нужно будет приложить документы, подтверждающие цепочку родства (в моем случае свидетельство о рождении моего отца и мое свидетельство о рождении), переведенные присяжным переводчиком. После подачи документов к вам могут пожаловать сотрудники пограничной службы, посмотреть как вы живете, либо же опросить ваших соседей. Поэтому советую вам быть приветливыми и здороваться с соседями.

Затем с вами свяжется инспектор, который ведет ваше дело и пригласит на собеседование. Оно подразумевает проверку знаний польского языка, традиций, культуры, истории — все то же самое, что следует сдать на Карту поляка. Кроме того, инспектор может попросить вас предоставить документы, подтверждающие ваше родство с Польшей, в моем случае это была карта, согласно которой Ошмяны входили в состав РП, подтверждение первого причастия, польские паспорта моих прабабушки и прадедушки со стороны мамы. Этих документов было предостаточно, и в скором времени я получила положительное решение.

ПМЖ по Карте поляка

Законодательство, касающееся легализации пребывания иностранцев, изменилось еще в мае 2014 года. Именно с того момента появилась возможность получения ПМЖ по Карте поляка. Безусловно, это очень упростило весь процесс. Отсутствие собеседования, не требуются переводы присяжных переводчиков для подтверждения цепочки родства, поэтому мой сын получил ПМЖ в течение 2 месяцев. Однако, по моему мнению, важное отличие между ПМЖ по происхождению и по Карте поляка заключается в том, что в первом случае инспектор в решении о присвоении вам ПМЖ описывает всю вашу историю от рождения и до приезда в Польшу. Вся эта информация потом сможет вам помочь при подаче на гражданство РП, но об этом немного позже.

Временный вид на жительство — это страшный сон. Учитывая, что описанная здесь информация основана на моем личном опыте и опыте моей семьи, я приведу пример получения ВНЖ по воссоединению с семьей, как это было у нас.

Итак, в наличии имеется мое ПМЖ и на этом основании муж подает заявление с просьбой о выдаче ему ВНЖ по воссоединению с семьей.

Обратите внимание: если вы получаете ВНЖ по воссоединению с семьей — вам дадут карту на 3 года, и на карте будет указана фраза «доступ к рынку труда». Что это значит? Это значит, что вы имеете право работать без разрешений. В случае получения ВНЖ по работе вы получите карту без доступа к рынку труда, т.е. вы будете привязаны к месту работы. Что это влечет за собой? Если вы захотите уйти от работодателя — вам снова придется обратиться в администрацию, уведомить их о смене работодателя и ждать новую карту.

Итак, возвращаясь к ВНЖ по воссоединению, я бы отметила, что основной проблемой в получении карты такого вида является проверка инспектором на фиктивность брака.

А происходит это следующим образом: в назначенный час инспектор приглашает в помещение мужа, беседует с ним, а затем жену и задает те же вопросы. Несмотря на то, что у вас дети, брак заключен 10 лет назад — процедуру вам все равно придется пройти. И пусть вас не смущают вопросы. Вопросы задают разные, например:

В какой магазин вы едете в первую очередь?

Кем работает ваша жена?

Сколько у нее учеников?

Какое ее любимое блюдо, а у вас?

Где вы познакомились?

Кто был на свадьбе?

Как проходит ваш выходной день и т.д.

Ответы должны совпасть иначе… «наша песня хороша — начинай сначала».

Одна моя хорошая знакомая из Москвы приехала в Польшу, поучилась, вышла замуж за поляка. В браке год, естественно, и у них была проверка, но перед проверкой инспектор, которая вела дело, выступила с просьбой к пограничникам съездить и опросить соседей, видели ли их вместе и знают ли, что в такой-то квартире проживает пара. (Помните, я вам говорила, что соседи — это святое?) Один из соседей ответил, что вместе их никогда не видел. Последствия — самые плачевные, выдача решения затянулась на срок, пока сосед не изменил показания.

Как получают гражданство в Польше

У вас в руках заветный пластик, и неважно ПМЖ это или ВНЖ — вы имеете право подать заявление о присвоении вам гражданства президентом Республики Польша.

К моменту подачи на гражданство ваши свидетельства о рождении и о браке должны быть адаптированы. Это значит, что вы должны отдать белорусское свидетельство о рождении/о браке и получить польское. Только так, и никак иначе.

Вы заполняете заявление, прилагаете необходимые документы (свидетельства, документы с работы, при наличии польских корней — снова доказываете всю цепочку родства и т.д.) и начинаете томиться в ожидании около 1,6 года.

В связи с тем, что президент не обязан обосновывать решение о присвоении или отказе в гражданстве, я называю это «русской рулеткой».

В случае, если решение положительное — вам звонят и приглашают лично получить красную папку с решением, в случае отказа вы получаете письмо от почтальона под подпись. И теперь представьте: когда подходит время решения по гражданству, человек начинает вздрагивать от каждого звонка в домофон, потому что если пришел почтальон — значит, отказ. Не стоит расстраиваться, на гражданство можно подавать нескончаемое количество раз (процедура бесплатная), поэтому если не дали в первый раз — дадут во второй.

О трудовых контрактах

Ваш будущий работодатель не обязан и не хочет разбираться в тонкостях законодательства, касающегося трудоустройства иностранцев. Именно по этой причине процветают агентства труда, где все эти нюансы берет на себя посредник, не бесплатно, естественно. И вроде, казалось бы, руки-ноги на месте, а на работу не берут. Что делать? Искать хорошего работодателя или идти и работать на посредника. Да, лишних денег не бывает, никто не хочет переплачивать посреднику, но иногда нужно чем-то пожертвовать, чтобы потом получить больше.

Так как первым начал работать супруг, начнем с него.

В Польше существует три вида трудовых договоров:

— рабочий контракт — заключается сроком на один месяц и затем ежемесячно продлевается. Процент налога по такому договору составляет только 18% (да, это немного, позже узнаете почему), однако в связи с тем, что отчисляется малый процент на налог, вы не вносите взносы на медицинское страхование, пенсию. Помните, в разделе «кредиты» я писала, что изначально нам отказали в выдаче кредита? Потому что и у меня, и у мужа был именно такой договор. Кредит выдается сроком на 25−30 лет, а контракт в этом месяце есть — и зарплата есть, а в следующем может и не быть. Банк очень сильно рисковал, да и мы тоже.

— договор подряда — договор, по которому оплачивается количество отработанных часов. Еще недавно такой договор также не предусматривал отчислений на медицинскую страховку и пенсию, пару лет назад все изменилось, и теперь данный договор включает все вышеназванные оплаты. Минус его состоит в том, что у вас не будет оплачиваемого отпуска, и если у вас нет работы — вы сидите дома и, соответственно, зарплату не получаете.

— самый важный договор, который сложно получить, — это трудовой договор. Как уже говорилось выше, я перевела трудовую книжку мужа, потому что была уверена, что в Польше тоже трудовые книжки. Оказалось — нет. Но, к моему великому удивлению, стаж из трудовой книжки был засчитан в Польше, и вместо 20 рабочих (я подчеркиваю, именно рабочих) дней отпуска благодаря переведенной трудовой муж получил 26 дней. Система отпусков здесь утроена немного иначе, нежели в Беларуси. В первую очередь разница заключается в количестве дней отпуска, а кроме того, отпуск делят на целый год. Можно взять 2 дня в январе, 3 в феврале и т.д. Выгоднее брать сразу от 10 дней — в этом случае дополнительно выплачивается пособие в размере 600 PLN. Также трудовой договор предусматривает дополнительные выплаты на Рождество и на Пасху. Огромный минус такого договора — это налог в 38%. С другой стороны, именно жители города, в котором платят налоги, решают, куда пойдут деньги от налогов. Еще один значимый плюс трудового договора: работа свыше 8 часов дополнительно оплачивается 50%, в субботы и воскресенья — 100%, и еще один бонус — бесплатные обеды (на судоверфи).

Трудовой договор изначально заключается на 3 месяца (своего рода испытательный срок), затем на 6 месяцев или на год, а затем на два года либо на неопределенное время.

Соответственно, такой договор «дорогой», но он дает уверенность в завтрашнем дне и экономит расходы на медстраховку. А каким образом экономит — я расскажу позже.

На судоверфи рабочий день длится с 6.30 утра до 14.30.

На большинстве фирм рабочий день начинается в 8.00 и длится до 16.00

Теперь о налогах: декларация о налогах подается ежегодно до конца апреля. С нынешнего года налоговая инспекция сама рассчитывает налоги, а частное лицо обязано только подтвердить либо, в случае несогласия, изменить информацию. В случае наличия ребенка налоговая инспекция ежегодно возвращает 1 112,04 PLN на одного ребенка и сумма увеличивается на второго и последующих. Подавать декларацию о налогах следует обязательно, иначе можно получить большой штраф. Кроме того, налоговая декларация — это документ, на основании которого вы сможете подать заявление в банк с целью получения ипотечного кредита.

«Жена не сидит дома — жена смотрит общего ребенка»

К сожалению, декретный отпуск здесь длится всего год. Поэтому большой популярностью пользуются частные ясли. Стоимость частных яслей составляет в среднем 900 PLN, государственных — 450 PLN. В группе 13 детей, на которых приходится 2 воспитателя и одна няня. Это очень дорого, учитывая, что минимальная заработная плата составляет 1634 PLN на руки, поэтому очень часто можно встретить пап в декрете с ребенком после года, потому что работает в семье тот, кто больше зарабатывает. Объективно говоря, мужчины здесь выполняют домашнюю работу наравне с женщиной. Неважно, работает мужчина или нет — он также обязан вставать ночью к ребенку и помогать жене. Жена не сидит дома — жена смотрит общего ребенка. Однажды ко мне пришел один из моих польских знакомых и сообщил, что его сестра разводится с мужем. На мой логичный вопрос, почему, он ответил: не помогает с ребенком…

Но вернемся к яслям. Общее правило для яслей, садов, школ: больной ребенок — это ребенок с температурой 38,5, насморк, кашель, температура чуть выше 37 — это норма! Родители не оставят ребенка дома, потому что у него насморк. В первую очередь это связано с тем, что в Польше практически все фирмы частные. Какой работодатель будет мириться с постоянными больничными? Если у ребенка в яслях/саду/школе поднялась температура — вас оповестят, спросят, можно ли ребенку дать жаропонижающее, и будут вас ждать. Учитывая, что иногда случаются командировки, ждать будут до вечера. В Польше это нормально. И я не могу с этим не согласиться. Когда ребенка оставить не с кем и забрать его некому, то приходится идти на такие меры ради того, чтобы было на что жить семье. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что такое поведение связано не с безразличием к своему ребенку, а с условиями современной жизни в Польше.

Детский сад

В детский сад принимают с 3 лет (иногда с 2,5). В детскому саду спят только в 1 группе, т.е. 3-летки. Приезжая в новую страну, не всегда понимаешь, как устроить своего ребенка в детский сад. Если вы не участвовали в государственном наборе в детский сад, который проходит один раз год в марте, — вы всегда можете связаться с отделом образования, где вам предоставят информацию о наличии мест в государственных садах того или иного города Польши. Стоимость детского сада — около 250 PLN в месяц.

В саду меня приятно удивило отношение к детям: здесь запрещено орать на детей. Ребенок — личность, и если взрослый человек (обычно это воспитатели, которые окончили магистратуру) не может объяснить ребенку спокойным тоном, как нужно себя вести, что можно, а что нельзя, — его уволят.

Дети с удовольствием ходят в сад, на собрании никогда вам не скажут открыто, что ваш ребенок иногда плохо себя ведет, потому что нельзя, потому что это неэтично, только наедине, правильно подобранными словами вам объяснят что можно предпринять, чтобы помочь ребенку не вести себя плохо.

Родители могут выбрать: оставить ребенка в нулевом классе (5−6 лет) в саду либо пойти в школу. Хочется отметить, что в нулевом классе с детьми постоянно проводятся психологические тесты на проверку готовности ребенка к 1 классу. Не так важно, знает ли он буквы и сможет ли написать свое имя, насколько важно его психологическое состояние.

Про школу

В школу дети идут с 5−6 лет, в зависимости от психологических тестов. Я могу с уверенностью сказать, что очень часто люди боятся переезжать по причине адаптации детей. Поверьте, дети адаптируются намного быстрее взрослых. Впитывают язык как губка и уже максимум через полгода ничем не отличаются от сверстников-поляков. Поэтому пусть этот аспект переезда вас не пугает.

В прошлом году в Польше прошла школьная реформа, согласно которой изменилась система обучения. Еще недавно в Польше существовали гимназии, теперь же дело обстоит так:

Начальная школа 0−8 класс (из которых 0−3 один учитель, плюс английский и физкультура, 4−8 класс разные учителя).

8−11 класс — это лицей.

Каникулы у школьников длятся всего два месяца (июль и август), а учеба разбита на семестры. Первый семестр заканчивается в январе, затем следуют 2-недельные каникулы, и 2 семестр заканчивается в конце июня.

Одно из моих главных открытий: в младших классах дети не пишут ручками, только простыми карандашами. С 1 класса все учебники оплачиваются государством. Причем кроме учебника ребенку выдается тетрадь с упражнениями к учебнику. Оценки выставляют в электронный дневник. В школах введена 6-балльная система. В 0−3 классе оценки выставляются для родителей, официально оценка состоит из информации, что ученик умеет, а чему еще следует уделить внимание.

В школе постоянно играет музыка, конечно, ее не слышно в аудиториях, но судя по тому, что ребенок знает наизусть всю польскую попсу, я прихожу к выводу, что играет она не тихо. Уроки начинаются в 8.00, продленка работает до 17.00, в случае если родитель задерживается (пробки, работа), ребенок остается в школе под присмотром, пока его не заберут родители.

В лицее дети сдают так называемую матуру, или ЕГЭ. Согласно результатам экзаменов, происходит зачисление в университет.