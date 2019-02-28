Ученые: Любители конспирологии склонны к мелким нарушениям 2 28.02.2019, 13:54

Британские ученые рассказали о людях, которые верят в теории заговора.

Исследователи из Кентского университета и Университета Стаффордшира в Великобритании изучила связь между особым типом мышления группы людей и некоторыми проступками, такими как неуплата налогов или проезд на красный свет — в надежде, что это сойдет с рук.

«Наше исследование впервые показало роль, которую теории заговора могут играть в определении отношения человека к повседневным преступлениям.

Результаты демонстрируют, что люди, придерживающиеся мнения о том, что вокруг них существует некий заговор, могут быть более склонны к неэтичным и незаконным действиям», — объясняет психолог Карен Дуглас из Кентского университета, сообщает «Вокруг света»

Сначала группа ученых опросила 253 человека об их отношении к заговорам, к конкретным теориям (например, что принцесса Диана была убита представителями британского истеблишмента), а также о том, верят ли они, что правительство скрывает информацию от общественности.

Также они задавали вопросы о вероятности и частоте совершения мелких преступлений: пытались ли они вымогать деньги или заменить товар, фактически не имея на это права. В результате вера в теории заговора действительно значительно коррелировала с подобными действиями в повседневной преступности. Авторы статьи подчеркивают, что их данные не утверждают, что конспирологические убеждения влекут за собой мелкие преступления, а лишь показывают связь между двумя явлениями.

На этом исследователи не остановились и провели дополнительный опрос — уже через интернет. Они нашли еще 120 участников для своего эксперимента и задали им те же вопросы. Разница была в том, что половине из них посреди опроса была прочитана статья о теории заговора. Затем участники оценили свою веру в заговор и вероятность того, что они совершат мелкие преступления в будущем. Выяснилось, что у людей, которые ознакомились со статьей, расположенность к мелким проступкам была значительно выше, чем у контрольной группы.

По словам специалистов, это может быть связано с тем, как вера людей в теории заговора влияет на их самоощущение. Особенно это относится к феномену, известному как аномия — конфликту системы убеждений, который вызывает разрыв между обществом и человеком. Ученые полагают, что вера в теорию заговора может менять отношение и чувства человека по поводу принадлежности к остальным.

Важно отметить, что это небольшое исследование не единственное возможное объяснение противозаконного поведения верующих в конспирологию, а другие факторы, такие как личностные черты характера, честность или смирение, могут, наоборот, предотвратить мелкое преступление.

«Люди, верящие в теории заговора, с большей вероятностью будут воспринимать повседневные мелкие преступления, тем самым лишь усиливая собственное чувство аномии, что, в свою очередь, может повлечь увеличение количества ежедневных проступков», — подытоживает психолог Дэн Джоли из Университета Стаффордшира.