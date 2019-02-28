Как с «крестным отцом» 28.02.2019, 14:08

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И это – новый уровень падения правителя.

Логическая точка в эволюции отношения к России в Соединенных Штатах – законопроект членов американского конгресса Демингс и Стефаник «О транспарентности в отношении Владимира Путина» (Vladimir Putin Transparency Act), пишет телеграм-канал «СерпомПо».

«Ведомости» услужливо вставляют в название законопроекта слова «президента России» (помещая их в квадратные скобки), но на страницах конгрессменов ничего подобного нет – Путина именуют без высокого звания, без церемоний, как простого смертного, именем и фамилией, низводя, если иметь в виду букву и смысл вносимого законопроекта, до мафиозо, «крестного отца», коррумпированного диктатора. И это – новый уровень падения. Когда президент России предстает не злодеем, решившим подчинить себе мир, а персонажем, находящимся где-то в окрестностях Мадуро и Мугабе.

Текст законопроекта подтверждает этот вывод.

Не позднее 180 дней с момента принятия в качестве закона, директор национальной разведки по согласованию с министром финансов и госсекретарем должны представить доклад о личном капитале и активах Путина. В частности, информацию о его доходах и доходах его семьи в России и за границей, в том числе инвестициях, банковских счетах, недвижимости, а также других бизнес-интересах.

Особенно интересно, что речь идет о «подставных» или посреднических структурах, «используемых Владимиром Путиным для сокрытия информации от публичного раскрытия».

И, наконец, «черная метка» соратникам - выяснению подлежат «наиболее значимые российские высокопоставленные политические деятели и олигархи, которые способствуют коррупционной деятельности Владимира Путина».

Разоблачительный поезд едет все дальше и дальше. Стремясь добраться до самых потаенных углов нашей суверенной власти, укравшей Россию со всеми ее ресурсами и все больше закрепощаемым населением.

P.S. Между прочим, забавная деталь. Один из авторов законопроекта «О транспарентности в отношении Владимира Путина» - конгрессвуман Вал Демингс, до прихода в политику, 27 лет служила в департаменте полиции Орландо (Флорида), став в 2007 году первой женщиной – главой департамента полиции Орландо. Так что, в том, что такое преступность, она хорошо разбирается.