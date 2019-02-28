Гомельчанка: Я бы попросила уйти Лукашенко к чертовой матери 12 28.02.2019, 14:24

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Скриншот видео Сильные Новости

Жительница Гомеля рассказала, какой вопрос задала бы диктатору.

1 марта в Минске пройдет «Большой разговор» с Лукашенко. На ежегодную пресс-конференцию пригласили представителей государственных и независимых СМИ страны. Журналисты смогут задать Лукашенко любые вопросы.

«Сильные новости» решили узнать у гомельчан, а что бы они спросили или о чем бы попросили Лукашенко.

Первой на вопрос журналистов ответила гомельчанка: Я бы попросила его уйти к чертовой матери. Деревня она и в Африке деревня. А он не откажется. «Мы такие бедные, мы такие несчастные». На халяву жить очень хорошо. Пускай он поживет на нашу пенсию».

Как показал опрос, cреди тем, которые волнуют жителей Гомеля - декрет о «тунеядцах», маленькие зарплаты и пенсии, недовольство тем, как правительство распределяет бюджет.