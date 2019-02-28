Издание «Чемпионат» рассказало о бюджете минского «Динамо» 28.02.2019, 14:48

Бюджет клуба сократился почти на $4 миллиона.

Зарплатный бюджет минского "Динамо" в сезоне-2018/19 составил 7 056 228 долларов.

Об этом сообщает российское издание "Чемпионат". Интересно, что в сравнении с сезоном-2017/18 ведомость "зубров" сократилась почти на 4 млн долларов (тогда бюджет "Динамо" составлял 11 040 563 долларов). Отметим, что клубы КХЛ официально не раскрывают финансовую информацию.

Минское "Динамо" в сезоне-2018/19 не смогло выйти в плей-офф, финишировав на предпоследнем месте в Западной конференции.