Какой будет погода в первый день весны 28.02.2019, 15:40

В воскресенье начнется потепление.

В пятницу, 1 марта, погода в Беларуси будет неустойчивой. Первый день весны начнется с мокрого снега, осадки будут сопровождать порывы ветра, а к вечеру температура воздуха опустится до минус 5 градусов. В Минске днем - минус 2 - 4 со снегом, пишет kp.by.

Не потеплеет и в субботу. В ночь на 2 марта синоптики обещают до 6 - 7 мороза, а днем - от нуля до минус пяти. Осадки продолжатся: кратковременный снег, а местами метели, напомнят о зиме. Ветер по-прежнему будет порывистым. В столице - 0 - 2 без осадков.

Зато в воскресенье начнется потепление. По северу Беларуси днем 3 марта ожидается около ноля градусов, по югу - до плюс 3 - 5. По-прежнему сыро - правда, осадки будут уже в виде дождя. Но в Минске будет сухо и до плюс двух.

В понедельник, 4 марта, температура воздуха еще больше повысится - до плюс 8 днем по Брестской области. В Минске - до плюс 4 и без осадков, прогнозирует Белгидромет.