Как белорусам слетать в Тбилиси и Одессу за 10 евро 2 28.02.2019, 14:59

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Архивное фото charter97.org/Иван Межуй

«Белавиа» запускает акцию.

Авиакомпания «Белавиа» продолжает акцию, в рамках которой каждый второй четверг авиабилеты по четырем направлениям продаются от 10 евро в одну сторону и от 20 евро в обе стороны (не считая сборов), пишет the-village.me.

На этот раз со скидкой продаются билеты в Тбилиси, Одессу, Астану и Ростов.

Например, в Тбилиси билет в одну сторону с таксами и сборами будет стоить от 29 евро, туда-обратно — от 79 евро.

Билеты продаются только на сайте авиакомпании и только до конца дня 28 февраля. Период путешествия — с 01 по 31 марта. Изменения даты и времени вылета запрещены.

Использование билета обязательно в соответствии с очередностью маршрута, начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете. При неиспользовании билета на одном из участков места аннулируются по всему дальнейшему маршруту, пассажир не будет приниматься к перевозке на всех последующих участках маршрута. В этом случае уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру не возвращается.

Приобретенные по специальной стоимости билеты, в том числе при комбинации специального тарифа с другим тарифом, являются невозвратными. В случае отказа пассажира от полета уплаченная сумма, включая таксы и сборы, не возвращается.