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Видеофакт: В Минске контролер дерется с «зайцем»

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  • 28.02.2019, 15:13
  • 2,427
Иллюстрационное фото

В соцсетях появилось видео драки на остановке, подписанное как «контролер против безбилетника».

Видео опубликовано во «ВКонтакте». На нем — борьба двух человек на остановке. У того, кто побеждает в борьбе, виден бейдж — предположительно такой же, как носят контролеры, пишет tut.by.

В описании к видео сказано, что драка произошла вчера, 27 февраля, на остановке «переулок Луговой» (в районе улицы Маяковского).

По информации журналистов, конфликт между контролером и безбилетником действительно был. Однако пока неясно, что к нему привело.

Получить оперативный комментарий от «Минсктранса» редакции пока не удалось.


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