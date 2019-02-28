Видеофакт: В Минске контролер дерется с «зайцем»10
- 28.02.2019, 15:13
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В соцсетях появилось видео драки на остановке, подписанное как «контролер против безбилетника».
Видео опубликовано во «ВКонтакте». На нем — борьба двух человек на остановке. У того, кто побеждает в борьбе, виден бейдж — предположительно такой же, как носят контролеры, пишет tut.by.
В описании к видео сказано, что драка произошла вчера, 27 февраля, на остановке «переулок Луговой» (в районе улицы Маяковского).
По информации журналистов, конфликт между контролером и безбилетником действительно был. Однако пока неясно, что к нему привело.
Получить оперативный комментарий от «Минсктранса» редакции пока не удалось.
Появилось видео, как в Минске (на остановке переулок Луговой) контролер дерется с «зайцем». pic.twitter.com/oH1iN0eIiC— Maxim Pushkin (@mc_maxim) 28 февраля 2019 г.