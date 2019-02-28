Яцек Чапутович: Польша верит в интеграцию Грузии в ЕС и НАТО 28.02.2019, 15:23

Яцек Чапутович

Варшава поддерживает территориальную целостность Грузии в контексте вооруженной агрессии РФ.

Министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил, что Польша верит в последовательную интеграцию Грузии в Европу посредством ее вступления в Европейский союз и НАТО, сообщает «Радио Польша».

Глава МИД в ходе Национального собрания Польши и Грузии, которая польском Сенате, заверил, что позиция Польши в отношении стремлений Грузии в Евросоюз и НАТО остается неизменной.

«Наша позиция в плене создания четкой европейской перспективы и поддержка стремлений Грузии в ЕС остаются неизменными. Польша также хочет продолжения политики открытых дверей для Грузии а рамках Североатлантического океана», - отметил глава польского МИД.

Яцек Чапутович также подчеркнул, что Польша поддерживает территориальную целостность Грузии в контексте вооруженной агрессии России.

Национальное собрание Польши и Грузии было создано с целью развития и укрепления дружбы и сотрудничества между парламентами обеих стран. Сегодняшняя сессия будет посвящена вопросам местного самоуправления и членства Грузии в НАТО и Евросоюзе.