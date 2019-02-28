Почему от Путина утекают мозги 8 28.02.2019, 15:33

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Фото: DPA

Анализ новой волны «путинского исхода».

За время фактического правления Владимира Путина из России уехали от 1,6 до 2 миллионов человек, и от прежних волн российской эмиграции эта отличается большей молодостью и образованностью и более политическими мотивами, чем экономическими. Таковы выводы свежего доклада Атлантического совета, озаглавленного "Путинский исход: новая утечка мозгов", сообщает "Idel.Реалии".

По версии этого исследования, "путинский исход" в 2000-2011 годах составили "предприниматели, средний класс, "импортированные" родители и дети эмигрантов 1990-х гг., рантье", к основным причинам их эмиграции отнесены "новые экономические и карьерные возможности, воссоединение с семьей". Начиная с 2012 года, его составляющие - "предприниматели, представители высшего и среднего класса, верхней прослойки среднего класса, в частности IT-индустрии, НКО, творческие работники, политические активисты", а его основная причина — "растущая коррупция и ухудшение политического климата".

Авторы доклада - Директор Евразийского центра Атлантического Совета, посол США в отставке Джон Хёрбст и преподаватель Ратгерского университета в Нью-Джерси Сергей Ерофеев (работавший прежде проректором НИУ Высшая школа экономики в Москве, деканом международных программ Европейского университета в Санкт-Петербурге и директором Центра социологии культуры Казанского федерального университета) — честно констатировали, что достоверной и полной официальной статистики количества эмигрантов из России просто не существует.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС — В КАЧЕСТВЕ ЭМИГРАЦИИ

Так что исследователи руководствовались отдельными доступными источниками (Базой данных международной миграции ОЭСР, Росстата и Евростата, сведениями Ежегодника иммиграционной статистики Департамента внутренней безопасности США, Национальной статистической службы Великобритании и Федерального ведомства по делам миграции и беженцев Германии), но в основном — "примерными оценками, существующими в публичном дискурсе".

— 1,6 - 2 миллиона — это оценочный диапазон. На эту тему ходит много информации, но нет пока научной традиции исследования российской эмиграции, — объяснил "Idel.Реалии" Сергей Ерофеев. — Однако главный вопрос — не в количестве эмиграции, а в её качестве.

Чтобы разобраться с этим главным, авторы разработали анкету из 100 вопросов. Её заполняли 400 человек — "новые эмигранты, покинувшие Россию начиная с 2000 года и ныне проживающие в области залива Сан-Франциско, Нью-Йоркской агломерации, Большом Лондоне и Берлине/Бранденбурге". Затем из числа участников опроса в каждом из этих четырех центров были отобраны по семь-восемь человек для проведения фокус-групп — глубинного интервьюирования по теме.

Коллективный портрет участников исследования оказался таким: мужчин и женщин — примерно поровну; 44 процента респондентов — в возрасте 25-34 года, 36 процентов — 35-44 года; 71 процент — русские, 12 процентов заявили, что имеют "смешанную идентичность", 7 процентов — евреи, по 2 процента — представители тюркских народов и украинцы.

Уровень образования: 43 процента имеют магистерскую степень (кандидат наук), 47 процентов — степень бакалавра (высшее образование). Самая большая доля респондентов, что выглядит несколько неожиданным, имеют образование в сфере общественных наук (41 процент), у 23 процентов — гуманитарная специальность, у 20 процентов — естественнонаучная.

Остальные черты портрета оказались схожи с характеристиками образованных американцев и европейцев: из опрошенных россиян-эмигрантов 67 процентов состоят в браке или гражданском союзе; 83 процента проживают в крупных городах или пригородах; 71 процент живет на зарплату от работодателя, а 16 процентов — самозанятые.

40 процентов заявили, что причиной была "общая политическая атмосфера"

И вот — то самое главное. Отвечая на вопрос о мотивах своей эмиграции из России (при этом можно было выбрать несколько вариантов из списка), 40 процентов заявили, что причиной была "общая политическая атмосфера", 33 процента — "отсутствие политических прав и свобод", 32 процента — "общая экономическая ситуация, отсутствие экономических перспектив", 29 процентов — "преследования и нарушения прав человека", 26 процентов — "профессиональные причины"…

69 процентов опрошенных заявили, что они против "путинской вертикали власти", 91 процент — что против контроля Кремля над СМИ. 86 процентов согласны с утверждением, что "путинское руководство заботится в основном о своих собственных интересах", и только 6 процентов — что власти России не забывают и об "интересах простых россиян". А что касается причин убежденности в отсутствии экономических перспектив, то большинство опрошенных выразили убежденность, что для успеха в экономической деятельности в России необходимо иметь чиновничью "крышу".

И, кажется, совсем новое среди причин "путинского исхода" по сравнению с предыдущими волнами российской эмиграции — разрыв между "столицами" и "провинцией", который воспринимался участниками фокус-групп даже острее, чем пропасть между богатыми и бедными.

Этот разрыв они усматривают во множестве провинциальных "мелочей": "отношения [между людьми], разговоры, общение, экология, ругань, курение, грязь, качество еды". И отмечают, что в Америке условия для развития существуют не только в столицах, а везде: "Море интересных рабочих мест, а в России всё это только в Москве".

При этом участники исследования убеждены, что у них "в целом не существует иллюзий по отношении к Западу, или же к России". Культуру Запада они описывали как трансформацию "колбасного рая" в мир "самореализации", основанный на более высокой "социальной защищенности людей, на вежливости и гуманизме", где "даже при более низкой зарплате [можно вести] более насыщенную жизнь"…

Словом, больше всего новых эмигрантов подталкивает к отъезду критическое отношение к поведению российского государства.

Очень интересно то, что здесь опрошенные представители "новой эмиграции" неожиданно разделились на просто новых — и новейших. Рубежом, с которого эмиграция из "путинской" РФ выросла количественно и изменилась качественно, авторы доклада считают 2012-й — год возвращения Владимира Путина на пост президента после четырехлетнего пребывания премьером.

ДОЗА ЗДОРОВОГО СУВЕРЕНИТЕТА

Беседы в фокус-группах показали, пишут авторы доклада, что "озабоченность россиян социокультурными проблемами часто ведет к повышению их политического сознания, и что последнее может быть усилено такими событиями, как протесты против наступления на демократию после переизбрания Путина в 2012 году, агрессия против Украины или убийство лидера оппозиции Бориса Немцова".

В результате приехавшие на Запад после 2012-го в глубинных интервью говорили о своем явном отличии не только от представителей "экономической эмиграции" 1990-х, но и от от тех, кто "приехал семь-пятнадцать лет тому назад, кому когда-то нравился Путин, и кто думает, что в России все в порядке".

И это их мнение подтвердилось в ходе исследования статистически. В частности, выяснилось, что среди респондентов, которые приехали на Запад до 2012 года (их обозначили как А-когорту, составившую 43 процента опросной выборки) больше тех, кто был вывезен за границу родителями, имея лишь школьный аттестат. А в Б-когорте (эмигрировавшие в 2012-м и позднее) выше доля относительно более молодых и высокообразованных, а также значительно больше тех, кто оставил в России "экономически комфортную жизнь" — словом, тех, для кого решение уехать было более осознанным и решительным.

И хотя "общий политический климат" и "отсутствие политических прав и свобод" в числе основных причин эмиграции упоминают обе "когорты", эмигрировавшие после 2012-го упоминают эти причины вдвое чаще.

При этом для А-когорты среди мотивов эмиграции "общая экономическая ситуация" на втором месте, для Б-когорты — лишь на четвертом. И такая причина как "религиозные репрессии" респондентами из Б-когорты упоминается гораздо чаще…

"Человеческий капитал покидает Россию, — констатируют авторы доклада. — С того времени, как Владимир Путин стал президентом, от 1,6 до 2 миллионов россиян из общего населения в 145 миллионов переехали в западные демократические страны и в другие края, где они чувствуют себя свободнее и где их талантам находится лучшее применение. Этот процесс ускорился с возвращением Путина на пост президента в 2012 году, за которым последовали ослабление экономики и усиление репрессий. Эмиграция стала приобретать черты политически обусловленной утечки мозгов…".

Навсегда ли утекают эти мозги? Вопрос, конечно, интересный…

Будучи спрошены, "хотели бы вы вернуться в Россию, если экономические условия в стране улучшатся, а политическая ситуация останется такой же?", из всех 400 участников опроса пять процентов ответили "да". А вот на вопрос: "Хотели бы вы вернуться в Россию, если политическая ситуация в стране улучшится, а экономическая останется такой же?" — положительно ответили уже 13 процентов.

...Авторы доклада сообщили, что для проведения исследования использовали открытые приглашения через интернет (в первую очередь, в группах Facebook) и известный метод "снежного кома". При нём респонденты набираются через их социальные контакты и сами могут предлагать других людей для включения в исследование, если те соответствуют заданным критериям отбора. "Снежный ком", в отличие от более привычного метода случайной выборки, используется при опросе, когда параметры исследуемой популяции заранее не известны, и потому выборка затруднена. Однако неслучайный характер выборки уже вызвал критику в адрес авторов.

— Самые главные отличительные характеристики второй когорты последней волны российской эмиграции: больше, чем у более ранних эмигрантов, заинтересованности в новостях из России, больше коммуникации с живущими в России, и этим людям гораздо больше свойственен антипутинизм, — заявил в разговоре с "Idel.Реалии" Сергей Ерофеев. — Правда, есть авторы, задающие вопрос: этот антипутинизм — свойство самого объекта исследования, или такой результат обусловлен его методикой… Но я могу сказать, что при поиске респондентов в соцсети мы полностью избегали политических групп, не включали как явных "антипутинистов", так и явных "путинистов", поиск был ограничен группами типа "отдых", "работа", "ищу жильё", по темам семьи, детей... И мы платили участникам за время и усилия, потраченные на участие в исследовании, т.е. их мотивация не была политической.

…Интересно, что при работе с фокус-группами Сергею Ерофееву пришлось общаться и с человеком, чьим "регионом исхода" был Татарстан:

— Это была молодая женщина, успешная, живущая сейчас в Лондоне. Татарка. Она не говорила ничего негативного про Татарстан, зато в разговоре в общем о путинизме поставила последнему в минус антирегиональную политику. И выразила мнение, что доза здорового суверенитета Татарстану нужна — как и другим, впрочем, регионам. Кстати, и некоторые другие участники наших фокус-групп упоминали, что современной России не хватает настоящего федерализма…