Встаньте у зеркала и громко скажите: «Европейская Беларусь» Кирилл Василевский

28.02.2019, 15:48

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Нам ведь в европейской Беларуси жить еще.

Знаете, каких слов больше всего боятся некоторые журналисты вроде как независимых СМИ? Их немного, слов этих, два всего.

1. Европейская

2. Беларусь

Нет, ну есть еще, конечно, но эти особенно страшные, прямо рука не поворачивается написать их. Особенно если вместе — одно за другим.

Как иначе объяснить, что ни Радио Свобода, ни БелаПАН, ни Еврорадио, написав про акцию «Свободу политзаключенным» и про задержание ее участников (за что им огромное спасибо), умудрились ни в одной из новостей не упомянуть, из какой организации большинство и участников, и задержанных? И ведь не впервые.

Боритесь со своими фобиями. Встаньте у зеркала и громко скажите: «Европейская Беларусь». Получилось? Мир не рухнул?

А теперь попробуйте набрать эти два слова на клавиатуре.

Не так уж и страшно, правда.

Выучите их. Пригодится. Нам ведь в европейской Беларуси жить еще.

Кирилл Василевский, «Фейсбук»