ВР Украины приняла постановление о расследовании коррупции в оборонном комплексе 1 28.02.2019, 15:53

О злоупотреблениях в оборонном комплексе стало известно после расследования журналистов.

Верховная Рада на заседании 28 февраля приняла в целом проект постановления №10104 "О безотлагательном расследовании фактов, обнародованных в средствах массовой информации о злоупотреблениях в государственном концерне "Укроборонпром" и причастности к этому должностных лиц", передает корреспондент "Гордон".

"За" проголосовали 229 народных депутатов.

Документ внесли в Раду председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак и глава фракции Блока Петра Порошенко Артур Герасимов 28 февраля.

После перерыва в утреннем заседании спикер парламента Андрей Парубий заявил, что данное постановление относится к организационным вопросам, поэтому оно не требует отдельного включения в повестку дня. Он также сообщил, что комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны сегодня уже рассмотрел постановление.

"Установить, что полномочия временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы (далее – временная следственная комиссия) распространяются на любые правонарушения в оборонной сфере, в том числе в 2018–2019 годах", – сказано в тексте постановления.

Временной следственной комиссии безотлагательно поручается "провести расследование по материалам, которые были обнародованы в средствах массовой информации по поводу закупки запчастей, комплектующих и оборудования для предприятий ГК "Укроборонпром".

Также ВСК должна провести публичное заседание совместно с представителями Генеральной прокуратуры Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро Украины, Министерства обороны Украины, "Укроборонпрома" и других должностных лиц по расследованию фактов злоупотреблений в оборонной сфере.

Верховная Рада Украины в кратчайшие сроки должна заслушать информацию ВСК о проделанной работе на пленарном заседании.

В работе следственной комиссии рекомендуется принять участие членам парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

"Постановление вступает в силу со дня его принятия", – сказано в документе.