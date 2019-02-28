«Если Лукашенко что-то пообещает Путину, это не значит, что белорусы не будут бороться» 2 28.02.2019, 16:01

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Владимир Рыжков

Фото: yarnews.net

«Вариант Крыма» в Беларуси не пройдет.

Ведущему программы «Интервью недели» на «Радыё Свабода» Виталию Цыганкову российский оппозиционер Владимир Рыжков также рассказал, почему российское общество не испытывает никакого энтузиазма и эйфории от идеи присоединения Беларуси.

Даже если Лукашенко что-то пообещает Путину, это не означает, что белорусское общество примет этот выбор и не будет с этим бороться

- Последние недели в российской прессе довольно активно обсуждается «белорусская тема». Вероятно, это началось после декабрьского раунда переговоров между руководством Беларуси и России, когда премьер России Медведев выставил свой знаменитый «ультиматум»: мол, либо давайте действительно интегрироваться, либо - сокращение экономических преференций. По-вашему, это просто такой вариант сказать Минску «отвалите, денег больше нет», или Москва действительно хочет большей интеграции?

- Прежде всего, стоит отметить, что и Россия, и Беларусь на данный момент - авторитарные государства. И там, и там отсутствует публичная политическая сфера, когда ключевые вопросы политики обсуждаются широко, всенародно, публично, открыто. И когда лица, принимающие решения, несут ответственность.

Мы имеем дело с закрытыми, узкими переговорами, в которых принимают участие по несколько человек с каждой стороны, а в определенные ключевые моменты всего два человека - Путин и Лукашенко. И это очень важный момент, так как ни белорусское, ни российское общество не знают о том, что происходит на самом деле, не могут об этом узнать и не могут участвовать в обсуждении.

Между тем речь идет о будущем Беларуси и будущее России. А все проходит в закрытом режиме, когда нам остается только догадываться, о чем два авторитарных лидера договариваются между собой.

Это сама по себе неприемлемая ситуация, которая может привести к непредсказуемым последствиям. Даже если Лукашенко что-то там пообещает Путину, то это далеко не означает, что белорусское общество примет этот выбор и не будет с этим бороться.

Все эти разговоры на белорусскую тему (по крайней мере в России) идут на фоне «проблемы 2024», когда у Путина заканчивается второй президентский мандат. Согласно Конституции он должен покинуть пост президента.

Поэтому, когда в декабре Путин и Лукашенко начали встречаться так часто, как никогда - сразу возникли слухи, что, возможно, за этим стоит избрание Путина президентом "союзного государства", чтобы таким образом продлить его власть.

- А как российское общество относится к «белорусской теме»? Хочет оно, чтобы Беларусь оставалась дружественной, но независимой страной? Или какая-то часть считает, что Беларусь надо присоединить? Работает ли еще в обществе «вариант Крыма», или общество устало от его последствий?

- Если говорить в целом - «вариант Крыма» здесь не пройдет. Совсем недавно российские социологи замеряли эту тему, и выяснилось следующее. Отношение к «Крыму» было очень эмоциональное. В отношении к Беларуси таких эмоций нет.

Большинство россиян хорошо относится к Беларуси, считают ее дружественным братским государством, считают, что союз между Беларусью и Россией - это хорошо. Но они не поддержат никаких радикальных шагов - тем более связанных с кризисом в отношениях, массовыми протестами, сопротивлением и так далее.

К тому же и в народе, и в элитах звучат голоса, что это очень дорогое удовольствие. За 5 лет с момента присоединения Крыма люди все больше понимают, что это очень дорогая игрушка. Сейчас Крым вошел в пятерку российских регионов с самым большим объемом дотаций, вместе с Чечней, Дагестаном и Якутией. И люди понимают, что любая форма «присоединения» Беларуси влетит России в копеечку.

Поэтому я искренне отвечаю на ваш вопрос - энтузиазма и эйфории, которые были по отношению к Крыму, по отношению к Беларуси нет и быть не может.

- Можно ли в связи с этим сказать, что в России «холодильник начинает побеждать телевизор»? То есть вопросы внутренней жизни и экономики преобладают над внешней политикой. Рейтинг Путина падает, это, очевидно, знает и он, и свое последнее президентское послание он посвятил именно внутреннем проблемам.

- Абсолютно верно. Эта тенденция наметилась еще года 2-3 назад, когда люди стали все больше ворчать и раздражаться, что Путин занимается в основном внешней политикой, в то время как внутренняя ситуация ухудшается.

Я скажу для наших слушателей в Беларуси, что реальные доходы россиян падают пятый год подряд. И в среднем житель России стал на 20 процентов беднее, чем в 2014 году. Люди все больше упрекают Путина и Кремль в том, что те увлеклись внешнеполитическими играми в ущерб развитию экономики.

Рейтинги власти падают, сегодня они минимальны за много лет. И действительно, Путин в своем послании Федеральному Собранию отреагировал на это, и поэтому 90 процентов его речи было посвящено социальным обещаниям.

Все обратили внимание, что он ни разу не вспомнил Украину, Сирию, Венесуэлу. О Беларуси было сказано одной фразой, что интеграция - это хорошо. Хотя многие ожидали, что он развернуто выразится, чего он хочет от встреч с Лукашенко и какой там план.

Это говорит о том, что внешняя политика потеряла популярность в российском обществе и оно требует от власти, чтобы та наконец занялась внутренними делами.