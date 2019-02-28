закрыть
28 февраля 2019, четверг, 16:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Еврокомиссия: В Польше сохраняется высокий экономический рост

1
  • 28.02.2019, 16:05
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Эксперты положительно оценили состояние польской экономики.

В опубликованном в среду, 27 февраля, отчете отмечаются положительные экономические условия и улучшения в управлении публичными финансами. Отчет был представлен вице-председателем Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, передает «Радио Польша».

«Экономические условия в Польше продолжают носить благоприятный характер. Сохраняется высокий экономический рост, благодаря чему ситуация публичных финансов постепенно улучшается. В свою очередь, сократился фискальный дефицит. Мы также видим улучшение ситуации в контексте взимания налогов. Таким образом, в краткосрочной перспективе угроза фискальному равновесию отсутствует», - отметил Валдис Домбровскис.

Вице-президент ЕК добавил, что в долгосрочной перспективе Брюссель наблюдает риск дополнительных расходов, связанных с пенсионным возрастом и старением польского общества. Эксперты Еврокомиссии также отметили дефицит рабочей силы, который затрудняет развитие многих экономических отраслей Польши.


популярное за неделю

Мнение

Отступать уже некуда
Отступать уже некуда Владимир Халип
Настоящий Лукашенко прорывается в репликах про «батраков» в «каком-нибудь ВКЛ»
Настоящий Лукашенко прорывается в репликах про «батраков» в «каком-нибудь ВКЛ» Виталий Цыганков
Вызов для каждого
Вызов для каждого Андрей Санников
«Хартия» есть и будет
«Хартия» есть и будет Ирина Халип