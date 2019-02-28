Еврокомиссия: В Польше сохраняется высокий экономический рост 1 28.02.2019, 16:05

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Эксперты положительно оценили состояние польской экономики.

В опубликованном в среду, 27 февраля, отчете отмечаются положительные экономические условия и улучшения в управлении публичными финансами. Отчет был представлен вице-председателем Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, передает «Радио Польша».

«Экономические условия в Польше продолжают носить благоприятный характер. Сохраняется высокий экономический рост, благодаря чему ситуация публичных финансов постепенно улучшается. В свою очередь, сократился фискальный дефицит. Мы также видим улучшение ситуации в контексте взимания налогов. Таким образом, в краткосрочной перспективе угроза фискальному равновесию отсутствует», - отметил Валдис Домбровскис.

Вице-президент ЕК добавил, что в долгосрочной перспективе Брюссель наблюдает риск дополнительных расходов, связанных с пенсионным возрастом и старением польского общества. Эксперты Еврокомиссии также отметили дефицит рабочей силы, который затрудняет развитие многих экономических отраслей Польши.