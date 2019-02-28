Ученые: Аэробные нагрузки способны омолодить мозг на 20 лет 2 28.02.2019, 16:12

В исследовании американских специалистов участвовали более 130 добровольцев возрастом от 20 до 67 лет.

Американские ученые из Университета Колумбия пришли к заключению о том, что систематические аэробные нагрузки способны улучшать когнитивные функции мозга и давать эффект омоложения главного органа нервной системы. Специалисты подчеркивают: данный вывод применим как к людям преклонного и среднего возраста, так и к молодым, пишет healthinfo.ua.

В исследовании американских специалистов участвовали более 130 добровольцев возрастом от 20 до 67 лет. Испытуемым предстояло в течение полугода заниматься разными видами спорта четыре раза в неделю. После этого ученые проанализировали, как изменились параметры мозговой деятельности людей – прежде всего, способности памяти, концентрации, планирования, организованности и контроля над поведением.

Результаты показали: регулярные аэробные нагрузки поспособствовали тому, что у 94 человек, которые наиболее активно и добросовестно занимались физкультурой, когнитивные функции мозга улучшились в соответствии со всеми вышеуказанными параметрами. В финале эксперимента эти участники прошли тесты на мышление и концентрацию так, как более молодые люди.

«У тех участников, которые прилежно выполняли аэробные упражнения согласно назначенной установке, улучшились не только функциональные способности мозга, но и увеличилась толщина внешней области мозга. У занимавшихся аэробикой добровольцев старше 40 лет мозг стал моложе на 10 лет, а среди 60-летних мозг благодаря занятиям помолодел на 20 лет», - констатировали исследователи.