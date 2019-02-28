Кандидаты в президенты Украины Гриценко и Садовой ведут переговоры об объединении 28.02.2019, 16:32

Андрей Садовой и Анатолий Гриценко провели переговоры.

Фото: t.me/sonyakoshkina

Политики заявили о выдвижении «единого кандидата от демократических, антикоррупционных сил».

В четверг, 28 февраля, кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко обсудит с мэром Львова Андреем Садовым вопрос выдвижения единого кандидата.

Как подчеркнул Гриценко в Facebook, результатом переговоров станет объединение сил, сообщает "Главред".

"Пришло время — объединить усилия и побеждать мародеров. Чтобы дать шанс Украине и украинцам. Через пару часов — встреча с Андреем Ивановичем. Будем принимать решение. Важное и ответственное", — написал Гриценко.

В свою очередь Садовой в Facebook также заявил о выдвижении "единого кандидата от демократических, антикоррупционных сил".

"Идя на выборы, я прекрасно осознавал желание украинцев иметь единого кандидата, который будет способен победить всех этих ставленников олигархов и мародеров при власти. В течение кампании мой штаб внимательно отслеживает результаты достоверных соцопросов и тенденции. Я лично много общаюсь с людьми в регионах. Ожидаем последние данные, которые станут решающими для дальнейших действий. Показатели, на которые будем обращать внимание — рейтинг, динамика и уровень доверия в обществе", - указал он.