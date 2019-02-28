Топ-менеджера БМЗ приговорили за взятки к семи годам заключения 28.02.2019, 16:39

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У него будет конфисковано имущество.

В Жлобине огласили приговор бывшему начальнику финансового управления Белорусского металлургического завода, пишет kp.by.

В январе прошлого года он договорился с другим фигурантом дела, который представлял интересы организаций из Украины, Эстонии и Китая, о первоочередном погашении кредиторской задолженности перед этими организациями. В обмен на услугу начальнику управления пообещали незаконные денежные вознаграждения в размере 2% от перечисляемых заводом сумм.

- При проведении заседаний комиссии, при планировании и распределении потоков денежных средств обвиняемый обеспечил проведение первоочередных расчетов с указанными организациями, давал указания подчиненным с использованием его электронной цифровой подписи произвести платежи в адрес данных предприятий путем направления соответствующих платежных поручений, а также подписал лично ряд платежных поручений, в соответствии с которыми БМЗ были произведены платежи за поставленные огнеупорные материалы, - рассказала пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Взятки начальнику управления передавали несколько раз в разных местах Жлобина и Минска, в том числе это делали граждане Китая. В целом топ-менеджер БМЗ получил не менее 14 тыс. евро и не менее 19 тыс. долларов незаконного вознаграждения.

Суд приговорил начальника управления к 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Также он должен отдать государству почти 70 тыс. рублей. Второй фигурант наказан лишением свободы на три с половиной года. Приговор пока не вступил в законную силу.