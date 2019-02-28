Зачем встречались Трамп и Ким Чен Ын 28.02.2019, 17:02

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ФОТО: AP

Пять итогов саммита во Вьетнаме.

27-28 февраля 2019 года во вьетнамском Ханое состоялся вторая личная встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, пишет "Новое время".

Двухдневный американско-корейский саммит оказался менее результативным, чем первая историческая встреча лидеров обеих стран в июне 2018 года. На этот раз Трамп и Ким Чен Ын завершили переговоры досрочно, не подписав конкретных соглашений, а также отменив двусторонний рабочий обед.

Главным предметом разногласий стали американские санкции

После переговоров тет-а-теат с Ким Чен Ыном американский президент заявил, что их пришлось завершить досрочно, поскольку Северная Корея настаивала на полной отмене санкций США. "Мы не можем этого сделать", - заявил Трамп.

По его словам, лидер КНДР предложил демонтировать отдельные части ядерной инфраструктуры страны, включая ядерный комплекс в Йонбене, однако не выразил готовности уничтожить другие объекты, в том числе тайные заводы по производству обогащенного урана. Более того, северокорейская сторона была удивлена, что США знают о таких объектах, подчеркнул Трамп.

"Нам необходимо сохранить санкции, - заявил президент США. - Они [КНДР] были готовы денуклеаризировать значительную часть из тех объектов, как мы бы хотели, однако мы не могли отказаться от всех санкций лишь за это".

США пообещали не возобновлять военные учения, а КНДР – ядерные испытания

И Вашинтон, и Пхеньян в ходе саммита в Ханое подтвердили, что намерены развивать свои отношения дальше и выполнять достигнутые ранее обещания.

Так, Ким Чен Ын пообещал Трампу, что Северная Корея не будет возобновлять ядерные и ракетные и испытания, остановленные в конце 2017 года.

В свою очередь, американский президент, выступая перед журналистами, подтвердил: США больше не намерены участвовать в совместных региональных военных учениях с Южной Кореей. КНДР ранее считала их прямой угрозой в свой адрес.

"Я отказался от этого [учений] довольно давно, потому что это стоило нам $100 млн. Мне это было ненавистно. Я думал, что это несправедливо, - заявил Трамп, отметив, что Южная Корея должна была бы взять на себя большую часть расходов. – Учения это весело - и здорово, что они играют в свои военные игры. Я не говорю, что это не обязательно. В некотором отношении – обязательно, однако в других случаях это не так".

Трамп заявил, что верит версии Ким Чен Ына о судьбе американского студента

На пресс-конференции после личных переговоров с Ким Чен Ыном Трампа попросили ответить, обсуждал ли он с ним судьбу американского студента Отто Уормбира.

В марте 2016 года 21-летний Уормбир, приехавший в КНДР как турист, был заключен в местную тюрьму за кражу агитационного плаката из отеля. Его приговорили к 15 годам лагерей, однако в июне 2017 года Уормбира выдали США после дипломатических переговоров. На тот момент он находился в коме и умер спустя шесть дней после возвращения на родину – как заявили американские врачи, его мозг был серьезно поврежден.

После саммита в Ханое Трамп сообщид журналистам: Ким Че Ын заверил его, что не знал о тяжелом состоянии американского студента. При этом американский президент заявил, что верит словам своего коллеги из КНДР.

"Я не думаю, что он [Ким Че Ын] дал бы произойти подобному - это попросту было не в его интересах. […] Он знает об этом случае очень хорошо, но он узнал о нем позже. В лагерях и тюрьмах там [в КНДР] действительно очень много людей, и ужасные вещи случаются. Ким сказал мне, что не знал об этом, и я поверил ему на слово", - заявил Трамп.

Ким Чен Ын впервые ответил на вопросы иностранных журналистов

Мировая пресса, включая CNN и The Guardian, подметила исторический факт, произошедший в ходе нынешнего саммита США-КНДР.

35-летний лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в живом режиме дал ответы на несколько вопросов западных журналистов - впервые с тех пор как пришел к власти. Ранее не было ни одного случая, чтобы лидер КНДР общался с иностранной прессой напрямую.

На один из вопросов Ким Чен Ын отреагировал в ходе их с Трампом церемониального фотографирования и короткой встречи со СМИ до начала переговоров. Это был вопрос журналиста американской Washington Post о том, насколько он уверен в перспективах подписания соглашения с американской стороной. На что Ким Чен Ын заявил: "Сейчас еще слишком рано говорить, но я не сказал бы, что я пессимистичен. Из того, что я ощущаю сейчас, у меня есть чувство, что будут хорошие результаты [встречи].

В другой ситуации, перед фотосессией двух лидеров за ужином, журналистам удалось задать сразу несколько вопросов Ким Чен Ыну – причем Трамп, как отмечает CNN, даже содействовал этому, "используя прессу как инструмент, чтобы добиться ответов от Кима". Вопреки замечанию одного из членов корейской делегации о том, не стоит ли прессе удалиться, Трамп отметил, что также хочет услышать ответы на заданные журналистами вопросы.

И хотя реплики лидера КНДР были скорее формальными, они пролили свет на темы переговоров двух лидеров. В частности, в ответ на один из вопросов он заявил, что, "возможно, приветствовал бы" открытие в Пхеньяне диппредставительства США. Трамп, в свою очередь, назвал это "хорошей идеей".

На вопрос о том, действительно ли он намерен провести денуклеаризацию КНДР, Ким Чен Ын ответил: "Если бы это было не так, меня бы здесь не было".

Трамп подтвердил симпатию к Ким Чен Ыну и желание с ним договариваться

Несмотря на провал запланированного к подписанию соглашения, президент США и лидер КНДР, похоже, по-прежнему находят общий язык, отмечает ВВС.

И хотя Трамп дал понять, что его следующая личная встреча с Ким Чен Ыном может состояться не скоро, он выразил уверенность в дальнейшем улучшении отношений США и КНДР.

"Я уверен, что через несколько лет мы будем по-настоящему вместе, и я также думаю, что мы будем вместе после заключения сделки [о полной денуклеаризации КНДР], - заявил Трамп. - Вчера вечером у нас были прекрасная дискуссия за ужином, как и до него. Было озвучено много прекрасных идей".

После встречи с Ким Чен Ыном Трамп также заверил журналистов, что через "определенный период времени" США и КНДР станут свидетелями "фантастического успеха" межгосударственных отношений "с уважением к председателю Киму и Северной Корее".