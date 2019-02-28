Куда поехать в Европу: Топ-5 интересных мест 28.02.2019, 17:13

Интересные места и страны, куда можно поехать отдохнуть на праздники.

Приближается праздник 8 Марта, который в 2019 году выпадает на пятницу. А это значит, что для празднования белорусы получают целых три дня подряд, пишет «Сегодня».

Можно просидеть все это время дома или побродить по гостям. А можно быстренько собраться и отправиться за границу, туда, где вы еще не бывали.

Италия

Италия – это то самое место, где уже сейчас можно окунуться в настоящую весну, даже если на улице еще только самое ее начало. Кроме прогулок, экскурсий и созерцаний живописнейших мест здесь можно с удовольствием и аппетитом предаться гастрономическим радостям, которыми так богата страна, ведь это родина пасты, пиццы и тирамису. В Неаполе со своей второй половинкой обязательно посетите мастер-класс по пасте или пицце. В Кампании и Апулии угоститесь местным красным вином Альянико, а на острове Искья загляните в музей винодельческого хозяйства casa D’Ambra vini. И, конечно же, обязателен для весеннего посещения древний и вечный Рим – Колизей, Римский Форум, Палатинский холм и т.д.

Испания

Самые теплые места в Испании на 8 Марта – это Андалусия и Валенсия. Здесь уже распускаются апельсины и миндаль, а потому это приятное место, куда можно поехать весной. Наберитесь впечатлений в знаменитых музеях страны: Прадо в Мадриде, Пикассо в Барселоне, современный Музей Гуггенхейма в Бильбао и др. Также здесь есть на что посмотреть и в плане архитектуры, к примеру, испанская готика знаменита на всю Европу. Лучшие ее экземпляры расположены в Кастилии, Каталонии, Андалусии. Обязательно стоит полакомиться блюдами местной средиземноморской кухни, которая славится обилием рыбы и морепродуктов, а также мясными колбасками чорисо с тмином, сырокопченым серрано, традиционными паэльей и тортильей.

Бельгия

Хотите на 8 Марта полакомиться известным шоколадом и вафлями, признанными лучшими в мире? Тогда вам прямая дорога в Бельгию. Здесь, в Музее шоколада, вы сможете узнать о том, что шоколад может быть не только черным или молочным, но, к примеру, еще и зеленым. А из бельгийских вафель рекомендуем попробовать Брюссельские и Льежские. Кроме того, в кулинарном смысле Бельгия славится картошкой фри и свыше полутысячи сортов пива, самые известные из которых ламбик, крик, гез, траппистское и др. А насытившись, можно отправиться по достопримечательностям: в Брюсселе это площадь Гран-плас, модель Атомиум, парк миниатюр "Мини-Европа" и легендарный Писающий мальчик. Другие интересные для посещения бельгийские города. где любят бывать туристы – Брюгге, Антверпен, Лувен, Гент, Льеж и др.

Австрия

Даже весной Австрия остается одним из главных излюбленных мест отдыха горнолыжников. Но не только этим славится страна. Изюминка Австрии, конечно же – Вена. Вот куда поехать в марте в Европу. В столице целая россыпь интересных мест, парков и дворцов, достойных посещения дл утонченных особ, где точно не будет скучно 8 Марта: Бельведер, Шенбрунн, Венская опера, Собор Святого Стефана и др. Также здесь вам предстоят бесконечные дегустации любимых австрийских сладостей: от изысканного яблочного штруделя и пончиков до знаменитого шоколадного торта Захер. Так что, прощай фигура и да здравствует Австрия!

Венгрия

Если вы хотите посетить Европу, но при этом сэкономить значительную часть средств, добро пожаловать в Венгрию. Сюда советуют съездить, чтобы понежиться в горячих купальнях Сечени. А также посетить визитные карточки Будапешта – собор Матяша, проспект Андраши, Этнографический музей, Цепной мост, Будайская крепость, замок Вайдахуняд и др.