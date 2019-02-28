«В школу по домофонному звонку» 18 28.02.2019, 17:52

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Иллюстрационное фото

На дверях барановичских школ устанавливают электронные замки.

После трагедии в столбцовской школе в учреждениях образования города усиливают меры безопасности, а также ужесточают контрольно-пропускной режим.

В редакцию газеты Intex-press 28 февраля обратились родители средней школы №15. Они рассказали, что со вчерашнего дня их дети могут зайти в школу, лишь предварительно позвонив в звонок.

– Об этом мне рассказал ребенок, – сообщила Юлия, дочь которой учится в четвертом классе. – Она пришла в школу, начала дергать дверь, но не смогла открыть. Потом увидела звонок, нажала на него, и только после этого дверь открыли работники школы.

Как пояснили в средней школе №15, электромагнитная кнопка на входе установлена для усиления мер безопасности. Еще ранее в здании уже была установлена тревожная кнопка.

– В нашей школе электромагнитные замки установлены и работают с 27 февраля. Это, по сути, та же домофонная система, – рассказал Николай Хитрик, директор школы №15. – Ученики, учителя и родители, прежде чем зайти в здание, должны позвонить в звонок, установленный у входа. Работники школы по видеосвязи смотрят, кто пришел и только потом могут разблокировать дверь.

В Барановичском отделе Департамента охраны МВД РБ сообщили, что во всех школах города для защиты учащихся и педагогов установлены охранно-пожарная и тревожная сигнализация, стоят видеокамеры. В ближайшее время специальные тревожные кнопки также появятся в дошкольных учреждениях.