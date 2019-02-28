Полковник в будке суфлера 4 Алесь Киркевич

28.02.2019, 17:42

2,774

Фото: Grodno.in

За каждым пюпитром и мольбертом в Беларуси будет ровно по одному полковнику.

На прошлой неделе в Гродно руководителем городского центра культуры стал полковник милиции в отставке Владимир Сацюк. Бывший начальник милиции общественной безопасности области уже мелькал в СМИ как герой истории с ДТП: наехал на женщину в Лидском районе, та попала в больницу с поломанной ногой. Впрочем, полковнику за это ничего не было, никто его не задерживал, погоны и должность сохранил, спокойно вышел на пенсию.

Интересна не столько история с ДТП и ногой, сколько сам феномен: бывшие милиционеры и военные по выходу на пенсию занимают руководящие должности в сфере культуры. За примерами далеко ходить не нужно. Ранее в том же Гродно директором драматического театра стал полковник запаса, бывший замначальника оперативного отдела Западного оперативного командования Игорь Гедич. Пример руководителя официального союза писателей, генерала милиции Николая Чергинца тем более всем известен.

Злые языки либеральных СМИ уже поговаривают о захвате культурной сферы людьми в погонах. Берут, мол, на контроль, а совсем скоро в каждой суфлерской будке, за каждым пюпитром и мольбертом в Беларуси будет ровно по одному полковнику. А если верить командиру минского ОМОНа Игорю Балабе, который уже высказывался о заядлых театралах и ценителях академической живописи среди своих подчиненных, картина вырисовывается абсолютно шизофреническая. В руководстве театров - полковники, в залах - сержанты и ефрейторы, на сцене - как минимум майоры… Жуть!

Как же так получилось? Что это - попытка людей в погонах поставить культурную сферу на тотальный контроль? Еще одна грань белорусского управленческого чуда? А может, все-таки примета кадрового голода в стране, про что не раз говорилось на самом высоком уровне? Давайте разбираться.

Что нужно власти от любой госструктуры? Правильно, выполнение плана. На заводе есть план по выточенным шестеренкам, в музеях - план по сдаче экспонатов (неважно причем, будет это пояс Витовта или календарики Белгосстраха). Люди от культуры, как правило, натуры творческие, с тонкой душевной организацией, с планом справляются далеко не всегда. То вдохновятся весенней капелью и на работу опоздают, то в запой уйдут, на подчиненных кричать не умеют… Поэтому администратором лучше назначать именно администратора. А лучших администраторов, чем отставники, у нас просто не найдешь. Резонно может возникнуть вопрос: хорошо, мол, нужны администраторы, так почему же не ставить директорами театров и творческих союзов бывших руководителей мясокомбинатов? Почему именно люди в погонах? Все просто: директор мясокомбината выходит на пенсию лет эдак в 68. А милиционер - в 45-50. Он еще свеж, молод, работать и работать на благо Отечества!

Один из феноменов современной Беларуси - это армия отставников в самом расцвете сил, которых нужно куда-то девать. По идее можно и не девать никуда, пенсии у них хорошие, больше, чем зарплата учителя или того же актера театра. Отставник может спокойно смотреть телевизор дома, выращивать перцы на даче, ездить по санаториям. Но в стране кадровый голод, поэтому теплицам с перцами придется подождать. Родина зовет! Куда? В театр или писательский союз.

А еще это проверенные люди. В идеологическом плане с ними не будет геморроя. Интеллигент ведь вызывает подозрение изначально: или план завалит, или идейками вредными баловаться начнет. А тут - все под контролем. Раньше у отставников были «железные» места: должности военруков в школах, где можно играть в нарды с физруком и ни про что не париться, или бесконечные военкоматы, по которым блуждали с важным видом те же полковники, изображая защиту родины. Однако времена, когда в военкоматах все было в карточках, прошли: автоматизация, компьютеры, ІТ-страна… А значит, и армия седовласых офицеров в прокуренных кителях там уже не нужна.

Конечно, кто-то по выходу в отставку идет в бизнес. Но это не массовое явление. Тут нужно понимать природу денег, экономическое мышление, крутиться туда-сюда, быть готовым к рискам: обанкротиться или «заехать» в СИЗО. Куда интереснее получать хорошую пенсию, а еще зарплату в театре или филармонии за то, что машешь пальцем и строишь подчиненных на планерках. И рисков никаких: не получится - напишешь заявление и пойдешь дальше отдыхать, подвязывать перцы на даче.

Беда даже не в контроле, не в идеологии, нет. Беда в другом. Ну как может пенсионер сотворить в том же театре или писательском союзе что-то новое? Ставят ведь его не для того, чтобы развивать, а чтобы не развалилось то, что и так есть. И это грустно. С интеллектуальным и художественным «движем» у нас и так все печально, а тут фактически ситуация переходит в стабильно замороженную.

Зима будет долгой и холодной. Такой же, как в тех Богом забытых гарнизонах на бескрайних просторах Союза, в которых полковники когда-то, в прошлом веке, начинали свою службу.

Алесь Киркевич, «БелГазета»