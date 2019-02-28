Помпео анонсировал возобновление разговоров с КНДР, но не новые встречи 1 28.02.2019, 18:01

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Майк Помпео

Фото: Reuters

Госсекретарь подвел итоги провального саммита во Вьетнаме.

Майк Помпео заявил, что переговоры с КНДР по денуклеаризации вскоре возобновятся несмотря на провал второго саммита лидеров США и Северной Кореи в Ханое.

Об этом он заявил журналистам на борту своего самолета, сообщает "Европейская правда" cо ссылкой на AP.

По словам Помпео, его команда вернется к работе уже завтра, хотя новые встречи пока не планируются.

По словам госсекретаря, во время встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына был достигнут определенный прогресс, однако гарантий для подписания какого-либо соглашения не было.

Белый дом запланировал церемонию подписания документа в графике встречи лидеров, однако саммит завершился досрочно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.