Почти у 60% белорусов есть менее $233 в месяц наличных ресурсов

Почти у 60% белорусов есть менее $233 в месяц наличных ресурсов6
- 28.02.2019, 18:05
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Бюджет многих белорусов - ниже прожиточного минимума.
Национальный статистический комитет опубликовал данные о распределении доходов белорусов в IV квартале 2018 года, передает «Радыё Свабода».
Количество тех, кто располагает наличными ресурсами (это зарплаты плюс прочие доходы и выплаты минус налоги и сборы) в месяц меньше прожиточного минимума (около 100 долларов) в IV квартале составило 5,5%, в III-м их было 5,6%.
Количество же людей, которые в месяц располагают до 500 рублей (233 долларов) - 59,2% населения.
Распределение по наличным ресурсам, по мнению Белстата, сейчас такое:
3,5% - менее 200 рублей;
13% - 200-300 р.;
21,3% - 300-400 р.;
21,4% - 400-500 р.;
13,3% - 500-600 р.;
9,5% - 600-700 р.;
6,4% - 700-800 р.;
11,6% - более 800 р.