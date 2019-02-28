Посол США в ЕС: РФ ведет войну против демократий, наша задача – противостоять этому 1 28.02.2019, 18:36

Гордон Сондленд

Гордон Сондленд поделился видением нынешнего состояния американо-европейского диалога.

В интервью для Русской службы “Голоса Америки” посол Гордон Сондленд говорил о прочности трансатлантических отношений и вызовах, перед которыми оказались США и ЕС в результате агрессивного поведения России в регионе

Гордон Сондленд был назначен президентом Трампом 29 июня 2018 года послом в Европейском союзе. Он поделился видением нынешнего состояния американо-европейского диалога, тех вызовов, перед которыми оказались страны-члены НАТО и ЕС в контексте действий России в отношении Украины.

- Господин посол, с 1945 года США выступали гарантом экономической, политической и военной безопасности Европы. Какой будет политика США в условиях новых вызовов, с которыми сталкивается Европа, и каковы политические риски для Европы в ближайшие годы?

- США продолжают играть роль, которую вы описали. Единственная разница сейчас – президент Трамп предпринимает шаги, чтобы активнее вовлечь в процесс всех. Он хочет, чтобы страны-члены НАТО выполняли взятые на себя обязательства, увеличив отчисления от ВВП на оборону, чтобы страны, которые отстают в этом вопросе, продемонстрировали свою приверженность в этом вопросе.

- Господин посол, европейская безопасность построена на Ялтинско-потсдамских договоренностях, и Хельсинкских соглашениях от 1975 года о “Сотрудничестве и безопасности в Европе”. Изменилась ли повестка дня, и, если это так, каковой должна быть новая?

- Условия в Европе не изменились относительно упомянутых соглашений. НАТО до сих пор является ключевой структурой, обеспечивающей защиту Европы в случае внешней агрессии. Как я говорил, изменение повестки касается ответственности, которую все члены НАТО должны взять для поддержки Альянса. Кроме этого, мы приветствуем увеличение странами-членами Евросоюза отчислений в процентном отношении к ВВП , вытекающие из их обязательств перед НАТО.

- Считаете ли вы актуальной инициативу по созыву новой общеевропейской конференции по безопасности, связанной с военными вызовами со стороны России, миграцией, терроризмом, киберугрозами, наркотрафиком, и так далее?

- Эти разговоры ведутся постоянно. Альянс между США и ЕС, а также альянс со странами-членами НАТО сегодня крепок, как никогда, что является противоположностью тому, что говорится в СМИ. Что касается тем, которые вы подняли – переговоры ведутся постоянно, как и соответствующие мероприятия.

- Необходима ли более плотная координация спецслужб стран ЕС и США перед лицом агрессивной политики России: кибератаки, финансирование праворадикальных политических сил, усилия по дестабилизации балканских стран?

- Россия принимает участие в разноуровневой и гибридной войне против свободных и честных выборов, демократий. Москва продолжает злонамеренные действия во всем мире, более конкретно – в Европе. Наша задача – противодействовать этим угрозам, и сделать все, чтобы Россия платила очень высокую цену, когда она действует подобным образом. Мы постоянно прилагаем усилия.

- На чем следует делать упор для стабилизации всего европейского пространства: на военной, экономической, дипломатической составляющей?

- Вы исходите из того, что эта задача является главной обязанностью США. Соединенные Штаты являются партнером в рамках НАТО. Это не наша задача – стабилизировать ситуацию в Европе. Это обязанность НАТО и Европы – стабилизировать ситуацию в Европе. Все, о чем вы упомянули – уже реализуется.

- Господин посол, в 2024 году истекает президентский срок Владимир Путина. Какой вы видите политику США и их европейских союзников по отношению к России в 2025 году?

- Я не буду комментировать ситуацию с пребыванием президента Путиным на посту, однако хочу обратить внимание на следующее. Россия может изменить свое поведение. Она может сделать это быстро, использовать свою силу во благо мира. В России живет очень много умных и талантливых людей. Эта страна богата полезными ископаемыми. Россия сама выбрала тот путь, на котором она сейчас находится, и это плохой путь. Россия создает больше врагов, чем друзей. До тех пор, пока она будет себя вести подобным образом, такие организации, как НАТО будут существовать, чтобы быть готовыми дать отпор.

- На днях вы посетили Одессу. Какова была цель этого визита?

- Одна из причин поездки – подчеркнуть важность отношений между США и Евросоюзом. Несмотря на некоторые заявления, звучащие в СМИ, когда дело касается действительно важных вещей, США и ЕС занимают единую позицию. Посол Курт Волкер возглавил высокопоставленную делегацию в Украину. Американский корабль USS Donald Cook проводил рутинную морскую операцию в Черном море. Правительство Украины пригласило корабль в Одессу. Я связался с Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, чтобы моей поездкой продемонстрировать солидарность с гражданами Украины и предостеречь Россию от вмешательства в Украине тем или иным способом. Мое обращение было поддержано госпожой Могерини.

Мы проверили переговоры с руководством Украины, включая президента Петра Порошенко, министра обороны Степана Полторака, министра иностранных дел Павла Климкина. Мы обсудили ряд важных вопросов: проблему энергетики, морскую навигацию, арест украинских моряков, и, что самое важное, продолжающуюся российскую угрозу.

- Инцидент в Керченском проливе вызвал жесткую реакцию со стороны США…

- Мы считаем, что подобный инцидент никогда не должен повториться. Это был незаконный захват суден и моряков. Сейчас они удерживаются Россией. Моряки должны быть возвращены в Украину незамедлительно, без каких-либо условий. Присутствие USS Donald Cook, высокопоставленных лиц Евросоюза посылает сильный сигнал России, что такое поведение является недопустимым.

- С какими еще вызовам, помимо российской угрозы, сталкивается Украина на ваш взгляд?

- Украина находится в середине пути важных и позитивных изменений по переходу от коррумпированной системы к прозрачной и не коррумпированной западной демократии, что, в свою очередь, в будущем послужит увеличению инвестиций со стороны западных финансовых институтов и бизнесов. Они в прямом смысле этого слова – на полпути, и это нелегкая трансформация. Мы и другие западные демократии поддерживаем эти изменения и поддерживаем их быстрейшее развитие. Чем быстрее это произойдет, тем быстрее выгоду получат сами граждане Украины. Они хотят уйти от России, как можно быстрее.

- Господин посол, насколько важны президентские выборы в Украине, которые пройдут 31 марта, для американо-украинских и украинско-европейских отношений?

- Эти выборы критические для Украины. Они должны быть честными и справедливыми. Пока мы не видели никаких признаков того, что это не так. Как вы знаете, мы встретились с президентом Порошенком – одним из кандидатов. Кандидаты, которые сейчас лидируют, согласно опросам, также были приглашены на встречу. Они отказались по тем или иным причинам... Хочу отметить, что наша встреча не была поддержкой президента Порошенко, как кандидата, но для того, чтобы выразить поддержку гражданам Украины, а также свободным и честным выборам.