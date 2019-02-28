Участник марша «тунеядцев» в 2017 году: Если что - выйду снова! 7 28.02.2019, 18:55

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ФОТО: DW.DE

В марте придут «потяжелевшие» жировки, и вполне возможно, что вспыхнут новые стихийные протесты.

Два года назад, 26 февраля 2017 года, в Витебске прошла самая массовая за последние годы акция протеста. На площади Победы собралось более 2000 человек, прошедших потом колонной по центральной улице города к площади Ленина. Там состоялся митинг. Корреспондент «Витебской весны» пообщался с участником той акции.

Напомним, массовая акция протеста была направлена против так называемого «тунеядского» декрета №3. Он обязывал граждан, которые официально не работают, платить «тунеядский» налог (тогда - 360 рублей).

Сергей Иванов (фамилия и имя изменены) в 2017 году работал на государственном предприятии, поэтому «письмо счастья» к нему не пришло. Тем не менее, он вышел на центральную площадь города, чтобы выразить несогласие и возмущение.

- Сергей, зачем ты пришел туда, если не был «тунеядцем»?

- Просто я понял, что власть окончательно потеряла совесть и пытается латать дыры в бюджете и исправлять собственные ошибки за счет простых людей. На самом деле, просто лопнуло терпение. Оно было слишком долгим...

- Считаешь ли те акции удачными?

- Да, с точки зрения того, что власти увидели: народ способен выйти на улицу и потребовать уважения к себе и своему мнению. Было приятно видеть, что есть люди, готовые выйти, люди, которые не побоялись репрессий со стороны властей. Это при том, что действия властей могли быть полностью непредсказуемыми.

- Если это так, то почему «марши» остановились?

- Полагаю, стихийный выход на улицу обычных людей, пусть даже и искренне заинтересованных в таких протестах, вряд ли может длиться долго. Чтобы такой протест был продолжительным, должно было существовать какое-то ядро активистов, которое, проявляя стойкость, показало бы, что не нужно уменьшать активность, а наоборот - нужно усиливать.

- Весна приближается. Как думаешь, в 2019-м протест повторится?

- Любые акции, направленные на отстаивание интересов большинства граждан, имеют смысл, так как у граждан нет иной возможности выразить свою позицию. И власти постоянно дают основания для возмущения. Взять хотя бы историю с Брестским заводом аккумуляторов... В этом году «тунеядский» декрет приобрел новый облик «неучастников в экономике», гражданам предлагается оплачивать коммунальные услуги по повышенному тарифу. В марте придут «потяжелевшие» жировки, и вполне возможно, что вспыхнут новые стихийные протесты.

- Опять возьмешь участие в марше «тунеядцев»?..

- Естественно. Воспринимаю это как обязанность любого честного гражданина.