Угроза санкций уронила стоимость российских акций на 252 миллиарда рублей 3 28.02.2019, 19:05

Фото: Getty Images

Индекс МосБиржи завершил февраль максимальным с октября снижением.

Ралли фондового рынка РФ, подбросившее индекс ММВБ до нового исторического максимума, увязло в геополитическом болоте, передает finanz.ru.

За последние три недели 42 крупнейшие российские компании, входящие в индексы МосБиржи и РТС, подешевели суммарно на 252 млрд миллиарда рублей.

Две волны продаж - 6 и 7 февраля, а затем 13 и 14 февраля - обернулись для рынка падением на 3,9% в рублях и 6% долларах, компенсировать которое индексы не смогли даже наполовину.

«Инвесторы предпочитают по возможности держаться в стороне от нашего рынка», - сказал Bloomberg трейдер «КИТ Финанс Брокер» Антон Анастасов: в конгрессе США начинается рассмотрение новых санкций ,а динамика цен на нефть остается «невнятной». «Закон о защите безопасности Америки от агрессии Кремля» (DASKA), внесенный в Cенат в середине февраля, требует заблокировать активы российских банков, закрыв им возможность долларовых операций, ужесточить ограничения на поставку технологий для добычи нефти, запретить инвесторам покупать российский госдолг, а ЦБ РФ - привлекать валюту на внешних рынках через операции своп.

В Кремле назвали закон «русофобскими потугами», но успокоения инвесторам это не принесло. Задержание руководства инвестфонда Baring Vostok, одобренное, по данным Bloomberg, на уровне высшего руководства страны, также препятствует спросу на акции, отметил Анастасов.

По итогам февраля на 102 млрд рублей (2,7%) стал дешевле «Газпром» после того, как Совет ЕС утвердил поправки в газовую директиву, поставившие под угрозу будущее Nord Stream 2. Газопровод стоимостью 10 млрд евро будет подчиняться нормам третьего энергопакета ЕС, требующего, чтобы доступ к трубе имели независимые поставщики, что не позволит «Газпрому» как минимум в ближайшие несколько лет использовать его больше чем на 50%.

На 143 млрд рублей, или 3,7% сократилась капитализация «Роснефти». Долг компании по итогам 2018 года обновил исторический рекорд в 4,4 триллиона рублей, а акции скатились до минимума с июля после того, как Игорь Сечин обратился в бюджет за поддержкой на 460 млрд рублей.

Рекордно за полгода - на 4,4% или 206 млрд рублей - подешевел Сбербанк. Несмотря на 852 млрд рублей чистой прибыли, акции крупнейшего госбанка упали быстрее рынка. Это тревожный сигнал для курса рубля, свидетельствующий о нарастающих санкционных рисках, отмечают аналитики ITI Capital.

На столько же - 4,4% - просели за месяц бумаги ВТБ. Хотя банк отчитался об увеличении прибыли почти в 1,5 раза, до 179 млрд рублей за год, этот «успех» - результат продажи «ВТБ Страхования».

У банка снизились показатели достаточности капитала - собственных средств, которые обеспечивают «буфер» в случае проблем с активами. Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня снизился на 50 б.п. до 12%, а общего капитала упал на 80 б.п. - до 13,5%, отмечает аналитик «Атона» Михаил Ганелин.

Не имея опоры в виде растущей экономики, российский рынок остается заложником потоков иностранного спекулятивного капитала. По итогам 2018 года рост ВВП составит лишь 1,3%, показал опрос 24 профессиональных прогнозистов, проведенный ВШЭ.

«Доля России в глобальной экономике будет снижаться, победы над бедностью не ожидается. При этом даже отмена санкций и нефть по 100 долларов не изменят ситуацию принципиально, - говорит Александр Разуваев, директор информационно-аналитического центра «Альпари», добавляя, что такой расклад, по всей вероятности, «устраивает Кремль».