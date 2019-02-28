Пакистан в пятницу освободит индийского летчика «ради мира» 1 28.02.2019, 19:15

Имран Хан

Об этом заявил в четверг в парламенте премьер-министр Пакистана Имран Хан.

Пакистан намерен в пятницу освободить пилота ВВС Индии, задержанного накануне после того, как индийский военный самолёт был сбит пакистанскими военными. Об этом заявил в четверг в парламенте премьер-министр Пакистана Имран Хан. По его словам, пилот будет освобождён в качестве "миролюбивого жеста", передает svoboda.org.

Накануне пакистанские военные заявили, что сбили над территорией страны два самолёта ВВС Индии, в Дели признали потерю только одного и в свою очередь заявили, что сбили пакистанский самолёт.

В последние дни отношения между странами существенно обострились. Информационные агентства сообщают о перестрелках на демаркационной линии в Кашмире - спорной территории, на контроль над которой претендуют обе страны. Пакистан накануне закрыл воздушное пространство страны, запрет должен действовать до сегодняшнего вечера. Тысячи рейсов из Европы в Юго-Восточную Азию были отменены или были вынуждены изменить маршруты.

Агентство Reuters отмечает, что в социальных сетях в последние дни появилось большое число видео и фотографий, которые якобы свидетельствовали о полномасштабных боевых действиях в Кашмире, однако на поверку оказались или смонтированными, или старыми.

Ситуация в Кашмире обострилась после авиаудара Индии по предполагаемым лагерям исламистов на пакистанской территории. Удар стал ответом на теракт в Кашмире 14 февраля, ответственность за который взяла на себя организация "Джаиш-е-Мухаммад". Его жертвами стали по меньшей мере 40 представителей индийских внутренних войск. Пакистанская сторона настаивает на том, что в районе, по которому был нанесён удар, нет никаких лагерей террористов.

Соединённые Штаты и другие страны призвали Индию и Пакистан - ядерные державы - снизить напряжённость и перейти к диалогу.