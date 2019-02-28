Каспаров: Убийство Немцова зафиксировало трансформацию путинской РФ в диктатуру фашистского типа 28.02.2019, 19:39

Гарри Каспаров

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Выстрелы на мосту подвели черту под разговорами о возможности легальной политической деятельности в РФ.

Убитый возле стен Кремля в Москве Борис Немцов был последним по-настоящему независимым российским политиком, невосприимчивым к различным формам воздействия, практикуемым Кремлем. Такое мнение выразил в Facebook российский оппозиционер, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

По мнению Каспарова, Немцов был одним из самых ярких российских политиков.

"Его убийство стало мрачной вехой российской политической жизни, зафиксировав окончательную трансформацию путинской России в диктатуру фашистского типа. Роковые выстрелы на Большом Москворецком мосту подвели черту под любыми разговорами о возможности легальной политической деятельности в РФ. На вопрос – может ли в России жить и действовать оппозиционный политик, категорически не устраивающий Кремль, был дан исчерпывающий ответ", – подчеркнул он.