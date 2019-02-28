Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою Индии и Пакистана 28.02.2019, 19:50

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Фото: Flickr/Shawn Stephens

Похоже, победу одержали F-16.

Индия ждет возвращения пленного в Пакистане военного пилота Абхмнандана Вартамана, чей самолет сбили пакистанские ВВС. А тем временем, стали известны детали беспрецедентной воздушной стычки между странами два дня назад, передает unian.net.

Как сообщает индийский телеканал NDTV, бой произошел в небе над Индийской стеной. В нем приняли участие 24 пакистанских самолета, против которых выступили восемь истребителей ВВС Индии. Среди них был и МиГ-21, которым управлял плененный в Пакистане пилот.

NDTV сообщает, что пакистанский воздушный ударный отряд состоял из восьми F-16, четырех Mirage-3 и четырех истребителей J-17 китайского производства. Отряд сопровождали другие истребители, цель которых была защитить его от любого ответа ВВС Индии. Группу пакистанских самолетов заметили в 9:45 по местному времени, когда она была за 10 километров от Индийской стены.

Часть пакистанских истребителей попыталась пересечь линию, где их перехватили восемь самолетов ВВС Индии, среди которых были четыре Су-30, два обновленных Mirage 2000 и два МиГ-21. Телеканал сообщает, что пакистанские самолеты сбросили бомбы, которые, однако, не попали в военные цели на индийской стороне от стены. После этого они попытались вернуться на сторону Пакистана, но индийские истребители начали их преследовать.

Пилот Абхинандан Вартаман за штурвалом МиГ-21 гнался за пакистанским F-16, который был зафиксирован на его радаре. Несмотря на предупреждения о присутствии других боевых машин соседней страны, он решил атаковать соперника ракетой Р-73. Однако, на этом этапе индийский самолет оказался тоже в уязвимом положении.

Как сообщает NDTV, пакистанские F-16 выпустили две ракеты. Одна из них – AMRAAM – сбила индийский МиГ-21. Индийский пилот Вартаман катапультировался и приземлился на пакистанской территории, где его схватили. Ожидается, что он вернется в Индию завтра.