МИД Украины: До сих пор не получили ответ от Минска на ноты по поводу похищения Гриба 28.02.2019, 20:06

Павел Гриб

Украинца Павла Гриба похитили в Гомеле.

Впервые с ноября украинский консул посетит политзаключенного Павла Гриба в российском СИЗО 4 марта. Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко на брифинге 28 февраля, передает «Интерфакс-Украина».

Она рассказала, что Генконсульство Украины в Ростове-на-Дону 27 февраля получило разрешение от Северо-Кавказского окружного админсуда на посещение Гриба.

Спикер МИД также подчеркнула, что вопрос похищения Гриба на территории Беларуси остается на повестке дня украинско-белорусских отношений.

«Действительно, на сегодняшний день, несмотря на присланные ноты и постоянные обращения посла в Республике Беларусь, официальный ответ мы не получили», – констатировала Зеленко.

24 августа 2017 года Павла Гриба, что поехал в Гомель на встречу с девушкой из России, похитили работники ФСБ. Две недели о местонахождении украинца не было ничего известно.