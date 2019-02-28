Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть 28.02.2019, 20:07

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с 80,7 до 91,2 доллара США за 1 тонну.

Беларусь с 1 марта повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение содержится в постановлении совета министров № 131 от 27 февраля 2019 года, передает «Белсат».

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с 80,7 до 91,2 доллара США за 1 тонну. Пошлина на прямогонный бензин вырастет с 44,3 до 50,1 долларов, на товарные бензины – с 24,2 до 27,3 долларов за 1 тонну.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, менялись 1 февраля. Тогда они были снижены.