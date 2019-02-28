Минское «Динамо» подписало контракт с лучшим другом Кокорина 3 28.02.2019, 20:20

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Алан Чочиев

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Ряды столичного клуба пополнил Алан Чочиев.

Минское «Динамо» подписало контракт с российским полузащитником Аланом Чочиевым, сообщает официальный сайт клуба.

Алан Чочиев родился 7 сентября 1991 года. Выступал за молодежный состав ФК «Локомотив» (Москва). Впоследствии играл за ФК «Волгарь» (Астрахань) и ФК «Крылья Советов» (Самара).

Известно, что Чочиев является близким другом находящегося сейчас в СИЗО футболиста Александра Кокорина. Именно Алан организует акции в поддержку игрока.

Год назад на свадьбе Чочиева Кокорин стрелял из пистолета.