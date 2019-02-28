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Кудрин: Россия отстает на 40 лет по производительности труда

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  • 28.02.2019, 20:29
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Фото: bymedia

Производительность труда в РФ остается на уровне, который в развитых странах был достигнут в 1980-х годах.

Производительность труда в России остается на уровне, который в развитых странах был достигнут в 1980-х годах, то есть 30-40 лет назад. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая на открывшемся в Санкт-Петербурге Международном форуме труда, передает РБК.

«Выработка на одного работающего у нас примерно $23 в час. Даже в Турции уже в 1,5 раза больше, у американцев примерно в три раза больше. Мы пока находимся где-то на уровне 80-х годов стран «Большой семерки», — сказал Кудрин, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Форума труда.

По словам главы Счетной палаты, уровень производительности труда в России сейчас находится примерно на уровне Бразилии. Кудрин также отметил, что повышать этот показатель нужно не адресной помощью отдельным предприятиям, а системными мерами.

«Адресная поддержка в три раза дороже, чем системные меры», — пояснил Кудрин.


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