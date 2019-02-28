Brent продолжает дешеветь 28.02.2019, 20:37

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Давление на рынок оказали слабые статданные из Китая.

Brent продолжает дешеветь на торгах в четверг, WTI перешла к росту.

Давление на рынок оказали слабые статданные из Китая, усилившие опасения, что спрос на нефть в мире может ослабнуть, а также рост геополитической напряженности, передает interfax.com.

В то же время, сигналы снижения запасов в США и уменьшения импорта нефти Штатами, при сохраняющейся приверженности Саудовской Аравии сокращению добычи, поддерживают цены на нефть.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:33 по Минску опустилась на $0,28 (0,42%) - до $66,11 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,25 (0,44%) - до $57,19 за баррель.

Как стало известно в четверг, индекс менеджеров закупок (PMI) перерабатывающей промышленности Китая опустился в феврале до 49,2 пункта, минимума с марта 2016 года, по сравнению с 49,5 пункта в январе.

Тем временем, переговоры президента США Дональда Трампа и северокорейского диктатора Ким Чен Ына в Ханое завершились досрочно, без достижения соглашения. Это было воспринято трейдерами, как усиление геополитических рисков, что негативно сказалось на фондовых и других рынках, пишет MarketWatch.

"Ослабление фондовых рынков после провала переговоров США и КНДР оказывает давление на стоимость нефти в четверг", - отмечает глава отдела стратегии на сырьевом рынке в Saxo Bank Оле Хансен.