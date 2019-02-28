Украина просит обеспечить безопасные условия для голосования украинцев в Беларуси 3 28.02.2019, 20:49

Фото: Getty Images

В МИД Украины опасаются повторения ситуации с похищением украинца Павла Гриба.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко попросила власти Беларуси обеспечить безопасные условия для граждан ее страны во время голосования на выборах украинского президента, передает «Радыё Свабода».

«Ситуация с похищением на территории Республики Беларусь представителями Федеральной службы безопасности России гражданина Украины Павла Гриба продолжает оставаться одним из вопросов двусторонних белорусско-украинских отношений. По состоянию на сегодня, несмотря на две ноты, присланные белорусской стороне и постоянные обращения посла Украины в Республике Беларусь, официального ответа на эти обращения мы пока не получили», - сообщила сегодня на брифинге в Киеве пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

«Сейчас в Департамент консульской службы МИД не поступало информации о существовании проблем по проведению выборов непосредственно на этих участках, и из этого мы будем исходить. Мы надеемся, что на территории Беларуси выборы пройдут свободно и беспрепятственно», - заявила Зеленко.

По ее словам, ситуация с украинским блогером Павлом Грибом, которого задержали в Беларуси в связи с обвинениями в содействии терроризму, остается основным вопросом белорусско-украинских отношений.

Также она отметила, что на сегодняшний день посольство Украины в нашей стране проводит соответствующую работу с представителями силовых структур Республики. Данная мера, по словам Зеленко, обусловлена «предотвращением угрозы похищения украинцев в Беларуси».

На территории Беларуси для президентских выборов 31 марта будут открыты два избирательных участка - при посольстве в Минске и в консульстве в Бресте.